e-Devlet TOKİ 500 bin konut başvuru ekranı! Başvuru ücreti ne kadar?

e-Devlet TOKİ 500 bin konut başvuru ekranı! Başvuru ücreti ne kadar?

e-Devlet TOKİ 500 bin konut başvuru ekranı! Başvuru ücreti ne kadar?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi e-Devlet başvuru ekranı açıldı. 10 Kasım itibarıyla başlayan başvuruların ardından vatandaşlar başvuru ekranı ve ücretini sorguluyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları bugün başladı. 81 ilde yürütülecek projenin şartları ve yapılacağı ilçeler belli olurken başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Gözler ise e-Devlet başvuru ekranına çevrildi. 

E-DEVLET TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI! 

e-Devlet üzerinden alınacak TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ekranı, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü 09.00 itibarıyla başladı.  Başvurular e-Devlet'ten ve Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacak. 

E-DEVLET 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU 

500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

500 Bin sosyal konut projesi başvuru ücreti 5 bin TL olarak açıklandı. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

Projede şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlandı. 

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

İstanbul dışındaki illerde ödeme planı şu şekilde:

1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL,

65 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 200 bin TL,

80 metrekarelik 2+1 konutlar ise 2 milyon 650 bin TL fiyatla satılacak.

Bu konutlarda yüzde 10 peşinat sonrası aylık taksitler 6 bin 750 TL ile 9 bin 938 TL arasında değişecek.

İstanbul için ödeme planı şu şekilde:

55 metrekarelik 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL,

65 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 450 bin TL,

80 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 950 bin TL olacak.

Yüzde 10 peşinat alınacak.

