'Sıra önceliği' vadine dikkat! 500 bin konut projesi öncesi uzmanlardan uyarı geldi

Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlayacak proje kapsamında hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için başvurular yarın başlayacak. Tüketici derneklerinin temsilcileri, başvuru öncesi vatandaşları "taklit siteler" ve "siber dolandırıcılara" karşı uyardı.

İlgili Haber Tapuda akıl almaz dolandırıcılık! Hem ev sahibi hem de alıcı mağdur

DOLANDIRICILARA DİKKAT!

TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” açıklamasının ardından dolandırıcılar, e-Devlet ve TOKİ sitelerini taklit eden sahte sayfalarla “başvuru” ve “teminat” adı altında para toplamaya başladı.

TOKİ, başvuruların yalnızca resmi kanallar üzerinden yapılacağını ve başvuru bedelinin 5 bin lira olduğunu belirterek, “Sosyal medya linklerine ve sahte sitelere itibar etmeyiniz.” uyarısında bulundu.

CİMER’e gelen şikayetler sonrası BTK, “TOKİ İlk Evim” ve benzeri başlıklarla açılan sahte sayfalara erişim engeli getirdi.

Tüketici dernekleri de vatandaşlara “taklit sitelere karşı dikkatli olun” çağrısı yaptı.

'SIRA ÖNCELİĞİ VAADİNE KANMAYIN'

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, büyük projelere başvuruların başladığı dönemlerde sahte internet siteleri ve hesaplar üzerinden dolandırıcılık girişimlerinin arttığını belirterek vatandaşları uyardı.

Küçük, “‘Talep çok, sizi sıraya yazalım, öncelik kazanın’ diyerek para isteyenlere itibar etmeyin. Başvuru ücretleri yalnızca e-Devlet veya banka şubeleri üzerinden yatırılmalıdır.” dedi. Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Genel Başkanı Aziz Koçal da benzer uyarıda bulunarak, “Sosyal medya ve WhatsApp’tan gelen linklere tıklamayın, kimlik veya banka bilgilerinizi paylaşmayın.” ifadelerini kullandı.

Her iki dernek başkanı da şüpheli durumlarda vatandaşların emniyet birimlerine veya savcılıklara başvurmalarını istedi.

BAŞVURULAR 19 ARALIK TARİHİNE KADAR SÜRECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başvuru takvimine ilişkin tüm ayrıntılar maddeler hâlinde şöyle sıralanıyor:

▪️ Başvurular e-Devlet’ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacak.

▪️ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak için kampanyanın ilk 5 gününde T.C. kimlik numarasının son rakamına göre başvurular alınacak.

▪️ 10 Kasım’da T.C. kimlik numarasının son rakamı “0”, 11 Kasım’da “2”, 12 Kasım’da “4”, 13 Kasım’da “6”, 14 Kasım’da ise “8” olanlar başvuru yapabilecek.

▪️ 15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın herkes başvuruda bulunabilecek.

▪️ Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmayacak.

▪️ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık’ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık’ta sona erecek.

▪️ Şehit aileleri ve gazilerden başvuru ücreti alınmayacak.

▪️ Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.