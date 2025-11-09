Tapuda akıl almaz dolandırıcılık! Hem ev sahibi hem de alıcı mağdur

Antalya'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Eyyüp Cengiz (27), babasının verdiği 2 milyon 700 bin lira ile ev almak istedi. Sosyal medyada gördüğü 2+1 daire ilanıyla ilgilenen Cengiz, “Gökhan” adlı kişiyle iletişime geçti. Gökhan, evi “eniştemin üstüne kayıtlı ama bana ait” diyerek güven kazandı.

HEM EV SAHİBİNİ HEM ALICIYI KANDIRDI!

Şüpheli, gerçek ev sahibine ise Cengiz’i “arkadaşının oğlu” olarak tanıttı ve “Kendisine ev alacağım, 3,5 milyon liranın üstünü ben tamamlayacağım” dedi. Taraflar Tapu Müdürlüğü’nde buluştu.

İşlem sırasında şüpheli, alıcı Cengiz’e 1 milyon 850 bin lirayı kendi verdiği IBAN’a göndermesini söyledi. Cengiz, parayı gönderdikten sonra dolandırıcının hem kendisini hem ev sahibini engellemesiyle olay ortaya çıktı.

"PARA İKİ DAKİKA İÇİNDE KRİPTOYA ÇEVRİLDİ"

Olay sonrası ev sahibiyle birlikte karakola giderek şikâyetçi olduklarını anlatan Cengiz, şunları kaydetti: "Olayı öğrendikten hemen sonra beraber karakola gittik, şikâyetçi olduk. Gökhan adlı kişinin parayı göndermemi istediği IBAN hesaplarını takip ettiler. Para hesabına düştükten iki dakika sonra kripto paraya çekildiği tespit edildi. Ben de daha çabuk yakalanması için Facebook hesabını takip ediyordum. Aradan üç gün geçti, bir ilan daha paylaştı. Ben de farklı bir Facebook hesabından kendisine mesaj attım. Bendeki numarası değil, farklı bir numara paylaştı. Dolandırmaya devam ediyor. En kısa zamanda tutuklanmasını rica ediyorum. Ayrıca, ev sahibinden de parayı ona göndermemi istediği için şikâyetçi oldum. Karakolda ifademizi verdik, şimdi haber bekliyoruz. İş birliği de olabilir. Çünkü Tapu'da, memur beyin yanında ‘Parayı size mi göndereyim?' diye sordum, ‘Gökhan Bey'e gönderin' dedi. Gökhan Bey'e göndermek mecburiyetinde kaldım."

HEM PARA GİTTİ HEM EV

Cengiz, “Evi ablam ve abimle görüp beğendik. Tapuda parayı gönderdikten sonra dolandırıldığımızı anladık. Hem evimiz hem paramız gitti” dedi.

"TEK İSTEĞİ DOLANDIRICILARIN YAKALANMASI"

Cengiz, dolandırıcının hâlâ aynı yöntemle ilan paylaştığını belirterek, “Yakalanmasını istiyorum. KOAH hastasıyım, ağır iş yapamıyorum. Antalya’da kiralar 20 bin liradan başlıyor, iki çocuğumla ortada kaldım” ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.