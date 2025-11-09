Siber suçlara hapis yolu gözüktü: IBAN'dan SIM dolandırıcılığına... Ceza yağacak!

YÜCEL KAYAOĞLU ANKARA - AK Parti ve Adalet Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve suça sürüklenen çocuklar, trafikte işlenen suçlar, toplu törenlerde havaya ateş edenlerle ilgili cezaların artırılmasının yanı sıra siber suçlara yeni yaptırımları öngören 11’inci Yargı Paketi’nin önümüzdeki hafta Meclis’e sunulması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre pakette özellikle telefon dolandırıcılığı, IBAN’ını başkasına kullandıranlar, çok sayıda SIM kartı alarak dolandırıcılık faaliyetinde bulunanlara yönelik yeni suç tanımları ve cezalar öngörülüyor.

Kendisinin veya başkasının menfaati için başkasına ait banka veya kredi kartı bilgilerini, ödeme araçlarını ya da kripto varlık hesaplarını başkalarına veren kişiye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek.

Teklifte nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ya da banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılmasından şüphelenilmesi halinde banka, ödeme hizmeti sağlayıcısı veya kripto varlık hizmet sağlayıcısına hesabın üç güne kadar askıya alınması yetkisi tanınıyor. Ayrıca bu hesaplara savcıların anında el koyma yetkisi olacak.

YENİ YARGI PAKETİ İLE DOLANDIRICILIĞA SON!

Yeni yargı paketi ile ayrıca çok sayıda SIM kartı alarak cep telefonu aracılığıyla dolandırıcılık yapanların önüne geçilmesi hedefleniyor. Pakete göre, işletmeciler artık elektronik kimlik doğrulama kabiliyeti bulunmayan belgelerle abonelik kaydı yapamayacak. Bir gerçek veya tüzel kişi adına açılabilecek hat sayısına BTK sınır getirecek. İşletmeciler bu sınırın üstünde abonelik kaydı yapamayacak. Kurumun belirlediği sayının üzerinde abone numarası kullanan cihazlara da elektronik haberleşme hizmeti verilemeyecek. Bir gerçek veya tüzel kişi adına açılabilecek hat sayısı 3 ile sınırlandırılacak.