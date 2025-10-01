11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Yeni yargı paketinin içeriği merak ediliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama yılı başladı. Gündemde yer alan en önemli başlıklardan biri ise 11. Yargı Paketi oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, paketin bu hafta veya en geç önümüzdeki hafta Meclis’e geleceğini duyurdu. Peki, 11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi’nin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulacağını açıkladı. Güler, “Büyük ihtimalle bu hafta veya önümüzdeki hafta tamamlanmak suretiyle 11. Yargı Paketimiz Meclis Başkanlığımıza sunulacak” ifadelerini kullandı.

Yeni yargı paketinin yasama yılı takvimi içerisinde öncelikli gündem maddelerinden biri olacağı belirtildi. Paketin Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesinin ardından yasalaşması bekleniyor.

11. YARGI PAKETİ MADDELERİ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

11. Yargı Paketi’nin en dikkat çeken başlıklarından biri, suça sürüklenen çocuklarla ilgili yapılacak düzenlemeler olacak. Özellikle kamuoyunda son dönemlerde tartışma konusu olan çocuk suçluluğuna karşı yeni adımlar atılması planlanıyor.

Pakette ayrıca bilişim suçlarına ilişkin yeni maddelerin yer alacağı ifade edildi. Daha önce 10. Yargı Paketi’nden çıkarılan bazı düzenlemelerin de bu paket kapsamında yeniden gündeme getirileceği öğrenildi.

11. YARGI PAKETİ'NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, infaz düzenlemesinin 11. Yargı Paketi’nde yer almadığını açıkladı. Güler, “Daha adil, daha gerçekçi, daha anlaşılır ve sade bir İnfaz Kanunu’na ihtiyaç var ama 11. Yargı Paketi içerisinde yer almayacak. Milletvekili arkadaşlarımız ayrı bir başlıkta onun çalışmalarına devam ediyor. O da neticelendiğinde gündemimize alacağız” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaya göre infaz düzenlemesi, Meclis gündemine ayrı bir paket halinde gelecek. Dolayısıyla kamuoyunda uzun süredir tartışılan infaz değişiklikleri 11. Yargı Paketi’nin kapsamında olmayacak, ilerleyen dönemde bağımsız olarak ele alınacak.