Türk bilim insanından uzayda büyük keşif! Yaşanabilir bölgede 4 yeni ötegezegen bulundu

Ankara Üniversitesi doktora öğrencisi Selçuk Yalçınkaya’nın öncülüğünde yürütülen uluslararası araştırma, uzay biliminde yeni bir dönüm noktasına imza attı. Ekip, biri yaşanabilir bölgede olmak üzere dört yeni ötegezegen keşfetti.

Araştırma, Ankara Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KRENEK) bünyesinde, Yalçınkaya’nın doktora tezi kapsamında yürütüldü. Dünya’dan yaklaşık 90 ışık yılı uzaklıkta yer alan sistemdeki en dikkat çekici gezegenin, yaşanabilir bölge sınırında bulunduğu açıklandı.

"ATMOSFER TESPİTİ İÇİN GÜÇLÜ BİR ADAY"

Çalışmayı yöneten Selçuk Yalçınkaya, keşfin önemini şu sözlerle anlattı:

"Bir gezegenin atmosferinin varlığını tespit etmek çok zor ama keşfettiğimiz TOI-5799c ötegezegeni buna oldukça müsait. Aynı zamanda bu gezegen, yıldızın yaşanabilir bölgesinin iç sınırında yer alıyor."

Yalçınkaya, keşfedilen gezegenlerin, gezegen oluşumu ve yapısal özellikler üzerine yapılacak araştırmalara yeni bir zemin oluşturduğunu söyledi.

"ATMOSFER BARINDIRABİLECEK NADİR ADAYLARDAN BİRİ"

Tez danışmanı Prof. Dr. Özgür Baştürk, keşfin bilim dünyasında ses getirdiğine değindi:

"Karasal gezegen olup da atmosferi bulunan bir gezegen henüz yok ama TOI-5799c bu potansiyele sahip az sayıdaki aday arasında yer alıyor."

Çalışma, TÜBİTAK 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı kapsamında desteklendi.

Yalçınkaya, araştırmasının bir bölümünü Belçika’daki Liège Üniversitesinde, kalan kısmını ise Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi (AÜKR) ve Türkiye Ulusal Gözlemevi (TUG) teleskoplarıyla yürüttü.

Elde edilen bulgulara göre, Dünya’dan yaklaşık 90 ışık yılı uzaklıkta bulunan "TOI-5799" yıldız sisteminde iki, "TOI-1743" ve "TOI-6223" yıldız sistemlerinde ise birer ötegezegen keşfedildi.

Bu gezegenlerden "TOI-5799c", yıldızının yaşanabilir bölgesinin iç sınırında yer alıyor.

"GELECEKTE ATMOSFER GÖZLEMLERİ İÇİN UYGUN BİR HEDEF"

Yalçınkaya, keşifle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bir gezegenin atmosferinin varlığını belirlemek oldukça zor. Ancak keşfettiğimiz TOI-5799c ötegezegeni, bu tür gözlemler için uygun özellikler taşıyor. Aynı zamanda yıldızının yaşanabilir bölgesinin iç sınırında yer alıyor."

Yalçınkaya, bu tür gezegenlerin atmosferik ve fiziksel özelliklerin incelenmesi açısından önemli hedefler oluşturduğunu vurguladı.

"JAMES WEBB TELESKOBUNUN GÖZLEM LİSTESİNE GİREBİLİR"

Tez danışmanı Prof. Dr. Özgür Baştürk, ötegezegenin bilim dünyasında özel bir konuma sahip olduğunu belirtti:

"Karasal gezegen olup da atmosferi tespit edilen bir gezegen henüz yok. Ancak TOI-5799c, bu özelliğe sahip olabilecek az sayıdaki aday arasında yer alıyor. Bu nedenle gelecekte James Webb Uzay Teleskobu’nun gözlem planına alınabilir."

Baştürk, araştırmanın Türkiye’nin uluslararası astronomi çalışmalarında giderek daha etkin rol üstlendiğini gösterdiğini de sözlerine ekledi.