Türkiye, kendi GPS’ini kuran 5 ülkeden biri olacak! Uluğ Bey devrimi başladı

Türkiye, yerli ve milli “Uluğ Bey” küresel konumlama sistemiyle 5 yıl içinde ABD, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği’nin ardından kendi konumlama altyapısına sahip 5. ülke olacak.

Fergani Uzay Teknolojileri tarafından tamamen milli mühendislik imkânlarıyla geliştirilen FGN-100-D2 uydusunun uzaya başarıyla fırlatılmasıyla, Türkiye’nin Konumlandırma Takım Uydu Projesinin ikinci aşaması tamamlandı.

Şirket, önümüzdeki 5 yıl içinde 100 uyduluk bir takıma ulaşmayı ve “Uluğ Bey” sistemini dost ve kardeş ülkelerle paylaşmayı hedefliyor.

MİLLİ KONUMLAMA SİSTEMİNİN STRATEJİK ÖNEMİ!

Türkiye, hem askeri hem sivil alanda dışa bağımlılığı azaltmak ve uzaydaki varlığını güçlendirmek amacıyla Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi (BKZS) kuruyor. TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü ve Türkiye Uzay Ajansı’nın iş birliğiyle geliştirilen rubidyum atomik saatin uzay testleri sürerken, küp uydu tasarımı tamamlandı ve alt sistemlerin üretim süreci başladı.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Uzay ve Savunma Politikaları Uzmanı Nazmelis Zengin, Türkiye’ye yaptığı değerlendirmede yerli sistemin yalnızca teknik bir hamle değil, aynı zamanda “milli egemenlik ve stratejik bağımsızlık hamlesi” olduğunu belirtmişti: "Türkiye’nin geliştireceği BKZS, yalnızca konumlama projesi değil; milli verinin, şifrelemenin ve güvenli iletişimin temelidir. GPS gibi yabancı sistemlere bağımlılığı sonlandırarak, kriz anlarında bile kendi sinyal altyapısını koruyabilecek bir ülke haline geliyoruz. Bu, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında egemenliğimizin uzaydaki karşılığıdır."

GÜNLÜK HAYATA DOĞRUDAN DOKUNACAK

Zengin, yerli sistemin sadece güvenlik değil, gündelik hayat açısından da büyük katkılar sağlayacağına değindi:

"Tarımda hassas sulama ve verimlilik analizlerinden enerji şebekelerinin yönetimine, otonom araçlardan afet erken uyarı sistemlerine kadar birçok alanda vatandaşlarımız bu sistemin faydasını doğrudan hissedecek. Türkiye, yalnızca kullanıcı değil; bölgesel teknolojik merkez haline geliyor."

Bugün dünyada kendi küresel konumlama sistemine (GNSS) sahip yalnızca dört büyük aktör bulunuyor. Türkiye, “Uluğ Bey” sistemiyle bu listeye beşinci ülke olarak girmeye hazırlanıyor. ABD – GPS: Dünyanın ilk ve en yaygın kullanılan konumlama ağı. Rusya – GLONASS: GPS’e alternatif olarak geliştirilen, askeri odaklı sistem. Çin – BDS (BeiDou): Asya merkezli, küresel kapsama sahip Çin teknolojisi. Avrupa Birliği – Galileo: Yüksek hassasiyetli sivil odaklı Avrupa sistemi. Türkiye – ULUĞ BEY: Beş yıl içinde devreye alınacak yerli sistem; Türkiye’yi uzayda konumlama altyapısına sahip 5. ülke yapacak.

ULUĞ BEY SİSTEMİYLE YENİ BİR LİG

Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK, ASELSAN, TUSAŞ, TÜRKSAT ve özel girişimler arasında kurulan koordinasyonla, 2030’a kadar 120 uyduya ulaşılması planlanıyor.

Zengin, bu vizyonun “Türkiye’yi yalnızca uzaya erişen değil, uzayda kalıcı etki oluşturan bir ülke” haline getireceğini söyledi.

“Uluğ Bey sistemiyle Türkiye, kendi verisini koruyan, kendi sinyalini üreten ve bölgesel konumlamada referans noktası haline gelen bir ülke olacak. Bu artık bir teknolojik sıçrama değil, bir egemenlik manifestosudur.”