Az önce deprem mi oldu, saat kaçta? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu, saat kaçta? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu, saat kaçta? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
10 Kasım 2025 son dakika yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Sabah saatleri itibarıyla sarsıntı hisseden birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Yurdun birçok noktasında gerçekleşen son depremler, internet üzerinden araştırılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, saat kaçta? İşte, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu, saat kaçta? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi... - 1. Resim

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, SAAT KAÇTA? 

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde yaşandı. Deprem sonrası yapılan paylaşımda olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi.

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 11.58'de gerçekleşen depremin derinliği 7.14 km olarak ölçüldü.

4.5'lik depremin ardından AFAD'dan açıklama yapıldı. Olumsuz bir durumun olmadığı altı çizilirken açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 11.58’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." 

Az önce deprem mi oldu, saat kaçta? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi... - 2. Resim

10 KASIM AFAD DEPREMLER LİSTESİ 

2025-11-10 09:44:5739.2461128.116677.03.2Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 09:41:4039.13528.2910.384.4Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 09:17:1239.1922228.15756.631.2Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 09:16:3339.1827828.150287.021.5Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 09:14:1139.237528.157787.02.1Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 09:10:4339.2072228.175287.01.7Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 09:08:2239.2605628.144727.01.4Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 09:03:0739.2108328.212787.01.6Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 09:01:5139.2380628.151947.02.5Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 08:54:4939.2327828.159447.01.1Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 08:51:5439.2163928.182228.881.5Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 08:49:2739.1833328.200567.01.6Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 08:45:5839.147528.296117.01.3Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 08:44:1139.1333328.195287.01.5Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 08:42:4739.2605628.171397.02.2Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 08:42:1439.2188928.172787.012.0Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 08:36:2339.8369442.239727.112.2Horasan (Erzurum)
2025-11-10 08:33:0239.2511128.158616.971.6Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 08:26:4439.2613928.155837.011.6Sındırgı (Balıkesir)

10 KASIM KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Az önce deprem mi oldu, saat kaçta? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi... - 3. Resim

