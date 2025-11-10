Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Cezaevinde korkunç isyan! Mahkumlar birbirini boğarak öldürdü

Cezaevinde korkunç isyan! Mahkumlar birbirini boğarak öldürdü

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Cezaevinde korkunç isyan! Mahkumlar birbirini boğarak öldürdü
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ekvador’da cezaevi isyanı kabusa dönüştü! Mahkumlar hücrelerinde birbirine saldırdı, 31 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 27 mahkumun boğularak öldüğünü duyurdu.

Ekvador’un El Oro eyaletine bağlı Machala kentindeki bir hapishanede çıkan isyan, büyük bir felakete dönüştü. Yetkililer, 31 mahkumun hayatını kaybettiğini, bunlardan 27’sinin boğulma sonucu öldüğünü açıkladı.

Sabah saatlerinde silahlı çatışmayla başlayan olaylarda dört kişi vurularak hayatını kaybederken, öğleden sonra cezaevinde onlarca mahkumun boğularak öldüğü bilgisi paylaşıldı.

27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Cezaevi yönetimi, incelemelerde 27 mahkumun hücrelerinde birbirini boğarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olayın ardından hapishane tamamen kapatıldı, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililer, olayın nedeninin henüz netleşmediğini ancak cezaevinde uzun süredir süren çete çatışmalarının krizi tetiklemiş olabileceğini belirtti.

ÜLKEDE HAPİSHANE KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Ekvador, son yıllarda artan çete şiddeti ve hapishane isyanlarıyla gündemden düşmüyor. Ülke genelinde aşırı kalabalıklaşan cezaevlerinde güvenlik zafiyeti nedeniyle yüzlerce mahkumun hayatını kaybetmişti.

Başkent Quito yönetimi, olayın ardından olağanüstü güvenlik toplantısı yaparken, ülke genelindeki hapishanelerde kontrolün güçlendirilmesi kararı aldı.

Kaynak: Dış Haberler

e-Devlet TOKİ 500 bin konut başvuru ekranı! Başvuru ücreti ne kadar?Balıkesir'de korkutan deprem! İzmir, Bursa ve Manisa sallandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fransız dergisi L’Express Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı manşet yaptı! "Avrupa onsuz adım atamıyor!" - DünyaFransız basını Erdoğan’ı manşet yaptı!Slovakya’da iki tren kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var - Dünyaİki tren kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı varBütçe konusunda anlaştılar! ABD'de hükümet yeniden açılıyor - Dünya40 gündür kapalıydı, yeniden açılacakThe New York Times: Orta Doğu yeni savaşın eşiğinde! İran dosyası yeniden açılıyor - DünyaNYT: Orta Doğu yeni savaşın eşiğinde!Sudan'da insanlık dramı... Tarihin en geniş kapsamlı 'yerinden edilme' vakası! - DünyaSudan'da insanlık dramı... 90 bin kişi yerinden edildi!Netanyahu'dan Türkiye zirvesi! Bütün kurmaylarını topladı - DünyaNetanyahu'dan Türkiye zirvesi!
Sonraki Haber Yükleniyor...