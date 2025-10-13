ABD'nin kara listeye aldığı çete Guatemala hapishanesinden kaçtı!

ABD tarafından “yabancı terör örgütü” olarak tanımlanan Barrio 18 çetesinin 20 üyesi, Guatemala'daki yüksek güvenlikli bir hapishaneden firar etti.

HAPİSHANE MÜDÜRÜ DOĞRULADI: 20 KİŞİ GÜVENLİKTEN KAÇTI

Guatemala’daki Fraijanes II Cezaevi müdürü Ludin Godinez, pazar günü düzenlediği basın toplantısında, çetenin 20 üyesinin “güvenlik kontrollerinden kaçtığını” açıkladı.

Guatemala City’nin güneydoğusundaki tesiste “kaçış” konusunda istihbarat raporu aldıklarını belirten Godinez, “yolsuzluk ihtimaline yönelik” bir soruşturma başlatıldığını söyledi.

ABD KARA LİSTESİNE YENİ EKLENMİŞTİ

Washington yönetimi, geçen ay uyuşturucu kaçakçılığına yönelik geniş kapsamlı operasyonların bir parçası olarak El Salvador merkezli Barrio 18 çetesini kara listeye almıştı.

ABD, bu grubu şiddet ve gasp faaliyetleriyle bağlantılı olarak “terör örgütü” statüsüne taşıdı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ UYARDI

Guatemala’daki ABD Büyükelçiliği, firar olayına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri, bu iğrenç grubun üyelerini terörist olarak tanımlamıştır ve bu kaçaklara veya diğer çete üyelerine destek veren herkesi sorumlu tutacaktır” ifadeleri yer aldı.

Büyükelçilik ayrıca, Guatemala hükümetine “bu teröristleri yakalamak için derhal ve kararlı bir şekilde harekete geçmesi” çağrısında bulundu.

ÜLKEDE 12 BİN ÇETE ÜYESİ VAR

İçişleri Bakanı Francisco Jimenez, Guatemala’da yaklaşık 12.000 aktif çete üyesi ve işbirlikçisi bulunduğunu, bunlardan 3.000’inin hapishanelerde olduğunu iletti.

Ulusal Ekonomi Araştırmaları Merkezi verilerine göre, ülkenin cinayet oranı 2024’te 100.000 kişi başına 16,1 iken, 2025’te 17,65’e yükseldi. Bu oran, dünya ortalamasının iki katından fazla.

200 BİN ÖLÜMDEN SORUMLU ÇETELER

El Salvador hükümetine göre, Barrio 18 ve Mara Salvatrucha (MS-13) çeteleri son otuz yılda yaklaşık 200.000 kişinin ölümünden sorumlu.

Özellikle iki örgüt, bir dönem El Salvador’un yüzde 80’ini kontrol ederek dünyanın en tehlikeli suç ağları arasında yer aldı.