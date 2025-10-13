Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de huzurevinde kan donduran ölüm! Yaşlı adamın cesedi derin dondurucuda bulundu

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’de demans hastası 83 yaşındaki William Eugene Ray, kaldığı huzurevinin derin dondurucusunda ölü bulundu. Olay, Ray'in kızının odaya yerleştirdiği kamera sayesinde ortaya çıkarken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kan donduran olay, ABD'nin Florida eyaletinde bir yaşlı bakım evinde yaşandı. 

ABD gazisi olan Ray, ilerleyen demans hastalığı nedeniyle ailesi tarafından bir bakım evine yerleştirilmişti. Yaz aylarında sağlık durumu daha da kötüleşen Ray’i yakından takip etmek isteyen kızı Kristen Spencer, babasının odasına bir kamera yerleştirdi.

ABD'de huzurevinde kan donduran ölüm! Yaşlı adamın cesedi derin dondurucuda bulundu - 1. Resim

BABASININ ODADA OLMADIĞINI FARK ETTİ

Bir gece kamerayı kontrol eden Spencer, odanın ışığının açık olduğunu ancak babasının içeride olmadığını fark etti. Durumu hemen huzurevi yetkililerine bildirdi. Fox 13’ün haberine göre Spencer, kamera kayıtlarını geriye sardığında babasının gece saat 00.30 sularında odadan çıktığını ve bir daha geri dönmediğini gördü.

CANSIZ BEDENİ DERİN DONDURUCUDA BULUNDU

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen görevliler, yaşlı adamın cansız bedenini huzurevinin derin dondurucusunda buldu. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Ray’in hayatını kaybettiği belirlendi.

ABD'de huzurevinde kan donduran ölüm! Yaşlı adamın cesedi derin dondurucuda bulundu - 2. Resim

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, acılı kızı Kristen Spencer tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"O gece tesisi aramasaydık, babamı ne zaman bulurlardı? Savunmasız insanların bulunduğu yerler mutlaka güvence altına alınmalı."

