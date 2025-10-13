Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'de eğlence mekanına silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de eğlence mekanına silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;de eğlence mekanına silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD, Güney Carolina, Silahlı Saldırı, Eğlence Mekanı, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Güney Carolina'nın Beaufort County kentindeki bir eğlence mekanında pazar günü meydana gelen silahlı saldırıda en az dört kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Beaufort İlçe Şerif Ofisi, yerel saatle 01:00 civarında (05:00 GMT) çok sayıda silahlı saldırı ihbarı aldıklarını söyledi.

EN AZ 20 YARALI VAR

Şerif bürosu yaptığı açıklamada, "Şu anda en az 20 kişinin yaralandığını biliyoruz. 4 kişi kritik durumda bölgedeki hastanelere kaldırıldı ve 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi" dedi.

Saldırı sırasında mekanda yüzlerce kişi bulunuyordu, mağdurlar ve görgü tanıkları sığınmak için yakınlardaki işyerlerine ve mülklere kaçtı.

ABD'de eğlence mekanına silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

Bazı mağdurlar acil sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılırken, bazıları da olay yerinde aldıkları yaraların tedavisi için kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Kurbanların isimleri henüz açıklanmazken yetkililer, olayın soruşturulmaya devam edildiğini ve ilgili kişilerin arandığını söyledi.

Beaufort County, ABD'nin güneydoğu eyaleti Güney Carolina'da yer almaktadır.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Bakan Uraloğlu açıkladı!305 milyon liralık geri alım! Geçen hafta bu şirketler kendi hissesini topladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünyanın gözü Gazze'de! Esirler serbest bırakılmaya başlandı - Dünyaİlk esir teslimi yapıldı!Nijerya'da ordu, Boko Haram üyeleri ile çatıştı! Çok sayıda terörist öldürüldü - DünyaNijerya'da çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldüNijerya ordusu Boko Haram’ı vurdu: 15 terörist öldürüldü! - DünyaNijerya ordusu Boko Haram’ı vurdu: 15 terörist öldürüldü!Ersin Tatar’dan net mesaj: Kıbrıs’ta iki devletli çözümün dönüşü yok! - Dünya"Kıbrıs’ta iki devletli çözümün dönüşü yok!"Trump bir kez daha Erdoğan'a övgü yağdırdı! "Harika bir insan, çok güçlü bir ulus ve orduya sahip" - DünyaTrump bir kez daha Erdoğan'a övgü yağdırdı!Mali'de sel felaketi! Can kaybı 28'e ulaştı - DünyaMali'de sel felaketi! Can kaybı 47'ye ulaştı
Sonraki Haber Yükleniyor...