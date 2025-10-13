ABD'de eğlence mekanına silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Beaufort İlçe Şerif Ofisi, yerel saatle 01:00 civarında (05:00 GMT) çok sayıda silahlı saldırı ihbarı aldıklarını söyledi.

EN AZ 20 YARALI VAR

Şerif bürosu yaptığı açıklamada, "Şu anda en az 20 kişinin yaralandığını biliyoruz. 4 kişi kritik durumda bölgedeki hastanelere kaldırıldı ve 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi" dedi.

Saldırı sırasında mekanda yüzlerce kişi bulunuyordu, mağdurlar ve görgü tanıkları sığınmak için yakınlardaki işyerlerine ve mülklere kaçtı.

Bazı mağdurlar acil sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılırken, bazıları da olay yerinde aldıkları yaraların tedavisi için kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Kurbanların isimleri henüz açıklanmazken yetkililer, olayın soruşturulmaya devam edildiğini ve ilgili kişilerin arandığını söyledi.

Beaufort County, ABD'nin güneydoğu eyaleti Güney Carolina'da yer almaktadır.