Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Mali'de sel felaketi! Can kaybı 28'e ulaştı

Mali'de sel felaketi! Can kaybı 28'e ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Mali&#039;de sel felaketi! Can kaybı 28&#039;e ulaştı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mali'de etkili olan yağışların neden olduğu sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 28'e yükseldi. Ülkede 9 Ekim'den bu yana etkili olan sağanak yüzünden bugüne kadar 47 sel vakasının kayda geçtiği belirtildi.

Mali'de Kriz ve Afet Yönetim Komitesinden yapılan açıklamada, 9 Ekim'den bu yana etkili olan sağanak yüzünden bugüne kadar 47 sel vakasının kayda geçtiği belirtildi.

Mali'de sel felaketi! Can kaybı 28'e ulaştı - 1. Resim

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR, ZAİYAT BÜYÜK

Açıklamada, 20 bin 859 kişinin etkilendiği sellerde 28 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı ve 1237 evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Bir önceki açıklamada ölü sayısı 24 olarak duyurulmuştu.

Batı Afrika'nın Sahel kuşağında yer alan Mali'de yağış sezonu haziranda başlıyor ve ekime kadar sürüyor.

Başkent Bamako ve çevresinde ağustos-eylül aylarında yağışlar zirveye ulaşıyor. Bu dönemde nehir taşkınları, yetersiz altyapı ve plansız şehirleşme nedeniyle her yıl tekrarlayan sel felaketleri yaşanıyor.

Mali'de sel felaketi! Can kaybı 28'e ulaştı - 2. Resim

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin Kasım 2024 tarihli verilerine göre, ülke genelinde 380 binden fazla kişi sel felaketlerinden etkilenmiş, 92 kişi hayatını kaybetmişti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'de Archie Brown'dan kariyerinde yeni hamleMemphis Depay şov yaptı, Hollanda farka gitti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fransa'da siyasi krizden çıkma planı! Yeni hükümet kuruluyor - DünyaFransa'da siyasi krizden çıkma planı! Yeni hükümet kuruluyorFilistinli gazeteci Salih el-Caferavi öldürüldü! İsrail destekli çeteler katletti - DünyaFilistinli gazeteci Salih el-Caferavi öldürüldü!ABD'de uçak kazası! Teksas'ta sıcak saatler... - DünyaABD'de uçak kazası! Teksas'ta sıcak saatler...Çatışmalar durdu, Afganistan'dan açıklama geldi! "İkili ilişkileri bozmaya çalışıyorlar" - DünyaÇatışmalar durdu, Afganistan'dan açıklama geldi!Çin'den Trump'ın gümrük tehdidine tepki! "Çifte standart uyguluyor" - DünyaÇin'den Trump'ın gümrük tehdidine tepki!Trump'tan piyasaları rahatlatan açıklama: Çin için endişelenmeyin, her şey yoluna girecek! - DünyaTrump'tan piyasaları rahatlatan açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...