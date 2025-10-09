Napoli'ye transfer soruşturması! Osimhen'in İtalyan mali polisine verdiği ifade ortaya çıktı

Victor Osimhen, 2020 yılında Fransız kulübü Lille'den 78,9 milyon euro bonservis karşılığında Serie A temsilcisi Napoli'ye transferiyle ilgili soruşturma başlatılması hakkında açıklama yaptı. İtalyan basını, mali polis tutanaklarında yer alan 26 yaşındaki yıldızın sözlerini yayımlandı.

"KAFAM FUTBOLDA DEĞİLDİ"

Sporx'in La Repubblica'dan aktardığına göre Nijeryalı futbolcu, "Önceki menajerim (Jean Gerard) bana Napoli'nin ciddi bir ilgisi olduğunu söylemişti. Transferimle sadece o ilgileniyordu. O dönemde kafam futbolda değildi, sadece babamın sağlık durumunu öğrenmek istiyordum. Gerard, Nice'te buluşmak için beni aradı. Orada Luis Campos (dönemin Lille Sportif Direktörü) ve Lille'nin başkanı Gerard Lopez de vardı. Bana Napoli'ye transfer olmam gerektiğini, genel bir anlaşmanın yapıldığını ve pandemiden dolayı bunun Lille için iyi bir fırsat olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞME TASLAĞINI İSTEDİM, SÖZDE BİR ANLAŞMA KAĞIDI GÖSTERDİ"

Menajerine tepki göstermesinin sebebini açıklayan Victor Osimhen, "Babamın ölümünün ardından Lille ve menajerime çok kızgındım. Çünkü babamı ölmeden önce görememiştim. Hatta babamın ölümünden bir gün sonra Napoli'ye gitmem gerektiğini söylediler. Lille başkanına saygımdan Napoli'ye gittim ama imza atmayacaktım. Teknik direktörle görüştüm, bana projeyi anlattı. Ertesi gün Capri'de De Laurentiis'le (Napoli Başkanı) görüştüm, şehir ve kulüpten bahsetti. Cristiano Giuntoli'yle (dönemin Napoli Sportif Direktörü) ne konuştuklarını anlamadım çünkü İtalyanca konuşuyorlardı. Sözleşmeyi görüp görmediğimi sordular ama hiçbir şey anlamamıştım. Otele döndüğümde menajerimden sözleşme taslağını istedim, bana sözleşmenin olmadığını söyledi. Başkanın aksini söylediği için şaşırdım. Sonunda bana Napoli ile yapılan sözde bir anlaşma kağıdı gösterdi. Sinirlendim ve Fransa'ya dönmek istedim" şeklinde konuştu.

"MENAJERLE YOLLARI AYIRMAYA KARAR VERDİM"

Sarı-kırmızılı takımın 75 milyon euro bonservis ödediği yıldız santrfor, "Başkan Lopez'den bir hafta izin istedim ve Paris'e gittim. Lille'e döndüğümde, menajerle ilişkimi kesmeye karar verdim. Napoli'nin benimle gerçekten ilgilendiğini görünce, William D'Avila'dan transferimle ilgilenmesini istedim. Temmuz sonunda Napoli adına Maurizio Micheli ve diğerleri arasında D'Aviala, Lopez, Ingla, Calenda ve Cros'un önünde sözleşmeyi imzaladım" sözlerini sdarf etti.

"550 BİN EURO BORÇ İSTEDİM"

Su anda birlikte çalıştığı menajeri Roberto Calenda ile 2021 sonundaki ilişkisine de değinen Osimhen, "Aralık 2021’de ailevi ihtiyaçlarım için 550 bin euro borç istedim. Bu parayı geri ödeyeceğime dair söz verdim" dedi.