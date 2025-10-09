Galarasaray'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması: Inter'den '30 milyon euro' cevabı

Serie A'da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun, yaz transfer dönemi sonrası yeniden Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu ileri sürüldü. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk'un, Milano'da milli futbolcu ile görüşme yaptığı belirtildi.

"INTER 30 MİLYON EURO İSTEDİ"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu iddialarına son noktayı koydu. Sarı-kırmızılıların, güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen31 yaşındaki futbolcu için "Inter 30 milyon euro bonservis istedi. Artık gündemimizde Hakan Çalhanoğlu yok" cevabını verdiği ifade edildi.

6 MAÇTA 2 GOL, 2 ASİST

Inter ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu, bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.