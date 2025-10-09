Lucas Torreira’nın İlkay Gündoğan sevinci! Hücuma yansıdı
Galatasaray’ın atom karıncası Lucas Torreira, İlkay Gündoğan'ın takıma katılmasıyla farklı bir kimliğe büründü. Oyunun iki yönünü de başarılı bir şekilde oynamaya devam eden Torreira, Lemina ile oynadığında ileriye daha rahat çıkabiliyor.
Galatasaray’ın orta sahadaki atom karıncası Lucas Torreira, üzerine koyarak devam ediyor. İlk geldiğinde savunma yönüyle ön planda görünen Uruguaylı oyuncu geçen sezonla birlikte hücumda da aksiyon almaya başladı.
İLKAY'IN GELİŞİ TORREIRA'YI RAHATLATTI
Hele bu sene İlkay Gündoğan gibi bir lider futbol aklının sağında solunda önünde olması onu çok farklı bir kimliğe soktu.
LEMINA İLE İLERİYE DAHA RAHAT ÇIKIYOR
Oyunun iki yönünü de başarılı bir şekilde oynamaya devam eden Torreira, arkasında Lemina olduğunda onun güvencesiyle ileride daha rahat çıkabiliyor.
10 MAÇTA 3 GOL KATKISI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıkan Uruguaylı oyuncu, bir gol ve iki asistlik katkıda bulundu.
