Victor Osimhen'in görüntüsü Galatasaraylıları korkuttu: Büyük tepki

Galatasaray’da sakatlığını atlatan Victor Osimhen, henüz tam olarak formuna kavuşmamış olsa da Nijerya Milli Takımı’nın aday kadrosuna davet edildi.

O MAÇLARDA SAHALARA DÖNDÜ

6 Eylül’de Nijerya-Ruanda maçında yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan Osimhen, Alanyaspor'a karşı sonradan oyuna girmiş ve Liverpool ve Beşiktaş'a karşı ilk 11'de başlamıştı.

OSIMHEN'İN FOTOĞRAFI OLAY OLDU