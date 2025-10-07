Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Victor Osimhen'in görüntüsü Galatasaraylıları korkuttu: Büyük tepki

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri

Ruanda ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sonra sahalara dönen Victor Osimhen, sarı kırmızılı takımın Alanyaspor, Liverpool ve Beşiktaş maçlarında formasına kavuştu. Sakatlığını atlattıktan sonra Nijerya'nın Lesotho ve Benin ile oynayacağı maçlar için milli takıma giden Osimhen'in görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.

Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, Nijerya'nın 10 Ekim'de Lesotho ve 14 Ekim'de Benin ile oynayacağı maçlar için milli takıma gitti.

Galatasaray’da sakatlığını atlatan Victor Osimhen, henüz tam olarak formuna kavuşmamış olsa da Nijerya Milli Takımı’nın aday kadrosuna davet edildi.

O MAÇLARDA SAHALARA DÖNDÜ

6 Eylül’de Nijerya-Ruanda maçında yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan Osimhen, Alanyaspor'a karşı sonradan oyuna girmiş ve Liverpool ve Beşiktaş'a karşı ilk 11'de başlamıştı.

Victor Osimhen'in görüntüsü Galatasaraylıları korkuttu: Büyük tepki - 1. Resim

OSIMHEN'İN FOTOĞRAFI OLAY OLDU

Liglere verilen aranın ardından Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde forma giymek için Nijerya Milli Takımı'na katılan Victor Osimhen'in görüntüsü çok konuşuldu.

GALATASARAYLILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Nijerya Milli Takımı'nın kampından paylaşılan fotoğrafta, Victor Osimhen'in sol ayak bileğine bandaj uygulanırken tesislerin yetersizliği gündem oldu. Antrenman sahasının büyük bölümünün topraktan oluşu ve tesis yetersizliği sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

Victor Osimhen'in görüntüsü Galatasaraylıları korkuttu: Büyük tepki - 2. Resim

İDMAN ÖNCESİ AYAK BİLEĞİNE BANDAJ YAPILDI

Osimhen'in idman öncesi saha dışında yer alan çimenlikte takım doktoru tarafından ayak bileğine bandaj yapıldığı anlar dikkat çekti.

