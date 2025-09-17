Ali Koç'tan Hakan Çalhanoğlu bombası! Galatasaraylılar buna çok kızacak: Bir değil, iki görüşme birden

Yaz transfer döneminde adı hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılan Hakan Çalhanoğlu, Serie A ekibi Inter'de kariyerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Kenan Yıldız'lı Juventus'a 4-3 mağlup oldukları maçta attığı 2 golle alkış alan 31 yaşındaki yıldız, yeniden transfer haberiyle gündem oldu.

İKİ KERE KONUŞMUŞLAR

Seçim çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı yayında, Galatasaraylı olduğunu belirten Hakan ile yaptığı telefon görüşmelerini paylaştı. Söz konusu açıklamaların ardından Çalhanoğlu, sosyal medyada Galatasaray taraftarının tepkisini çekti.

"HAKAN'LA GÖRÜŞTÜM, MENAJERİNİN NUMARASINI VERDİ"

TRT Spor canlı yayınında konuşan Ali Koç, 2 eski futbolcu ve çok sevip saydığı camianın ileri gelenlerinden duayen bir isimden "Hakan Çalhanoğlu müsait. Sizin de ihtiyacınız olan bir profil, hem de Türk" diye telefon aldığını söyledi.

Bu öneri üzerine ilk tepkisinin "Hakan, Galatasaraylı, Galatasaray'a gitmek istiyor. Ne alaka bizde?" şeklinde olduğunu belirten Fenerbahçe Başkanı, "Hakan ile konuştum. 'Bize fayda sağlarsın ama sen Galatasaraylısın. Gerçekten Fenerbahçe'ye gelmek istiyor musun?' dedim. Rakamları falan hiçbir şeyi bilmiyorum, bugünden yarına bitecek bir şey değil. 'Bu transfer olacaksa, olana kadar gizli kalacak' dedim. 'Evet evet' dedi, menajerinin numarasını verdi. Bir cumartesi günüydü, kendisi de pazartesi İstanbul'a gelecekti. Kendisinden izin almadığım için daha fazla söylediklerini paylaşmayacağım. Menajerle temasa geçildi. Menajeri burnundan kıl aldırmayan bir adam. 'Bizim acelemiz yok, zaten İstanbul'dan başka takımlarla da görüşüyoruz' dedi. Canınız sağ olsun, biz orada defteri kapattık" ifadelerini kullandı.

"HAKAN O SÖZLERİ YALANLADI"

Ali Koç, Hakan'ın ağzından Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapmadığına dair basına yansıyan haberler üzerine milli futbolcu ile tekrar görüştüğünü söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Bu konuyla ilgili Hakan'ın ağzından bir şeyler söylendi. 'Kaptan sen böyle şeyler söyledin mi? Söylediysen benim açıklama yapmam lazım' dedim. 'Hayır, ben söylemedim' dedi. 'İyi o zaman, söylemediğini söylersin' dedim. Sonra bir şey söylemedi, ben de açıklama yapmadım. Bir arpa boyu ilerlemedik. Ben olacağına da, olması gerektiğine de çok fazla ihtimal vermedim. Futbol aklına güvendiğim insanlar söyleyince, 'Neden olmasın?' diye bir dokunduk, baktık ama menajerinin tavrı bize göre değildi" açıklamasını yaptı.