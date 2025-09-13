7 gollü Juventus-Inter derbisinde Türk kapışması: Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız şov yaptı

İtalya Serie A'nın 3. haftasında zirve mücadelesi veren iki takım Juventus ve Inter, zorlu maçta karşı karşıya geldi.

Torino'da oynanan müsabaka büyük heyecana sahne olurken Juventus, Inter'i uzatmalarda bulduğu golle 4-3 mağlup etti.

GOL PERDESİNİ JUVE AÇTI

Karşılaşmada gol perdesini açan Lloyd Kelly, 14. dakikada ağları sarsarak ev sahibi Juventus'u öne geçirdi: 1-0.

ÇALHANOĞLU SKORU EŞİTLEDİ

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, müsabakanın 30. dakikasında ceza sahası dışından attığı harika golle Juventus karşısında durumu 1-1'e getirdi.

KENAN CEVAP VERDİ

Juventus'ta Kenan Yıldız, Çalhanoğlu'nun golüne benzer güzellikle bir gol atarak takımını bir kez daha öne geçirdi.

HAKAN BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Mücadelenin 65. dakikasında bir kez daha sahne alan Hakan Çalhanoğlu, yine müthiş bir golle ağları havalandırdı ve durumu 2-2 yaptı.

BİR KEZ DAHA BERABERLİK SAĞLANDI

Inter'de Marcus Thuram, 76. dakikada skoru 3-2'ye getirse de 6 dakika sonra karşılık veren Khéphren Thuram-Ulien, Juventus - Inter maçına bir kez daha beraberliği getirdi: 3-3.

GALİBİYET GOLÜ 90+1'DE GELDİ

Juventus'un Karadağlı genç orta saha oyuncusu Vasilije Adžić, müsabakanın 90+1. dakikasında attığı golle takımına galibiyeti getirdi: 4-3.

JUVE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla ligde yoluna kayıpsız devam eden Juventus, 9 puanla lider durumda yer aldı. 3 puanda kalan Inter ise 11. sırada yer aldı.