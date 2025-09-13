7 gollü Juventus-Inter derbisinde Türk kapışması: Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız şov yaptı
İtalya Serie A'nın 3. haftasında Juventus'un Inter'i 4-3 mağlup ettiği derbide maça damga vuran isimler Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız oldu. Müsabakaya ilk 11'de başlayan Hakan ve Kenan, 7 golün 3'üne imza atarak dev derbide öne çıkan isimler oldu.
İtalya Serie A'nın 3. haftasında zirve mücadelesi veren iki takım Juventus ve Inter, zorlu maçta karşı karşıya geldi.
Torino'da oynanan müsabaka büyük heyecana sahne olurken Juventus, Inter'i uzatmalarda bulduğu golle 4-3 mağlup etti.
GOL PERDESİNİ JUVE AÇTI
Karşılaşmada gol perdesini açan Lloyd Kelly, 14. dakikada ağları sarsarak ev sahibi Juventus'u öne geçirdi: 1-0.
ÇALHANOĞLU SKORU EŞİTLEDİ
Inter'de Hakan Çalhanoğlu, müsabakanın 30. dakikasında ceza sahası dışından attığı harika golle Juventus karşısında durumu 1-1'e getirdi.
KENAN CEVAP VERDİ
Juventus'ta Kenan Yıldız, Çalhanoğlu'nun golüne benzer güzellikle bir gol atarak takımını bir kez daha öne geçirdi.
🔥 Hakan Çalhanoğlu'ndan harika bir gol dahapic.twitter.com/ApgRYRUz4n— Türkiye Spor (@Turkiye_Spor) September 13, 2025
HAKAN BİR KEZ DAHA SAHNEDE
Mücadelenin 65. dakikasında bir kez daha sahne alan Hakan Çalhanoğlu, yine müthiş bir golle ağları havalandırdı ve durumu 2-2 yaptı.
BİR KEZ DAHA BERABERLİK SAĞLANDI
Inter'de Marcus Thuram, 76. dakikada skoru 3-2'ye getirse de 6 dakika sonra karşılık veren Khéphren Thuram-Ulien, Juventus - Inter maçına bir kez daha beraberliği getirdi: 3-3.
GALİBİYET GOLÜ 90+1'DE GELDİ
Juventus'un Karadağlı genç orta saha oyuncusu Vasilije Adžić, müsabakanın 90+1. dakikasında attığı golle takımına galibiyeti getirdi: 4-3.
JUVE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla ligde yoluna kayıpsız devam eden Juventus, 9 puanla lider durumda yer aldı. 3 puanda kalan Inter ise 11. sırada yer aldı.