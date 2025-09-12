Transfer dönemine damga vurmuştu! Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Serie A'da Juventus ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. 44 yaşındaki Rumen çalıştırıcı, transfer döneminde takımdan ayrılığı gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu hakkında konuştu.

"HAKAN TAKIMDA KALMAYI SEÇTİ"

Uzun süre adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan milli yıldızla ilgili Chivu, "Oyuncularımın neler yapabileceklerini, seviyelerini biliyorum. Hakan Çalhanoğlu ile 4 haftadır çalışıyorum. Hakan her zaman motive ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor, bu yaz 2,5 ay boyunca sahalardan uzak kaldığı unutuluyor. Kulüpler Dünya Kupası'nda oynamak istedi ve bu yazını çok huzurlu geçiremedi. Hakan'ı çok motive buldum, takımda kalmayı seçti ve bize yardım etmeye hazır" ifadelerini kullandı.

68 DAKİKA OYNADI

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle sezonu geç açtı. Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, bu sezon bir maçta 68 dakika süre buldu.