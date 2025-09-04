Hakan Çalhanoğlu kavga iddialarına tepki gösterdi: "Yunus'un gözü morarmadı!"

Gürcistan'ı 3-2 yendiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulunan A Milli Takım kaptanıHakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün ile kavga ettiğine dair iddialara cevap verdi.

Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, "Turnuvaya iyi başlamak her zaman önemlidir. İlk maçı güzel atlattığımız için çok mutluyuz. Üç puan bizim için çok önemliydi. Skor daha farklı olabilirdi. Kırmızı kart yedikten sonra biraz zorlandık. Ama önemli olan mücadele etmekti. O yüzden mutluyuz. Konya'ya galibiyetle gidip, önümüzdeki maça bakacağız" dedi.

"HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK"

Kaptan Hakan, "Milli futbolcular arasında karşılaşma öncesinde gerginlik yaşandığı iddiaları vardı. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Maalesef dışarıdan gelen huzursuzluklar oluyor ama biz bunları kulağımıza asmıyoruz. Siz kendiniz de görüyorsunuz hepsi pırıl pırıl, iyi karakterli oyuncular. Camiadan ziyade önce bayrağı düşünmek lazım. Burası milli takım. Herkes gereken mücadeleyi veriyor. Maçta da gördünüz herkes birbirine sarıldı. Hiçbir sıkıntımız yok. Takım ortamımız çok güzel."

"GÖZÜ MORARMADI"

Yunus Akgün ile birlikte kameraların karşısına geçen Çalhanoğlu, "Biz burada bayrağımızı temsil ediyoruz. Yunus da yanımda, gözü morarmadı. Burası milli takım, burada öyle bir şey yok. Bizde böyle bir tartışma yok, hiçbir küslük yok" dedi.

"TABİİ Kİ HAYAL KUURYORUM"

Hakan Çalhanoğlu, 7 Eylül'de oynanacak İspanya karşılaşması hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah aynı maçlar, aynı galibiyetler yine nasip olur. İspanya iyi bir takım, zor bir rakip. Konya'da taraftarımızla beraber elimizden geleni yapmaya çalışacağız. En önemlisi iyi bir dinlenmek. Çünkü daha sezonun başındayız. Yorgunluklar oluyor. Tempoya alışmamız gerekiyor. İki günümüz var, iyi dinlenip, hazırlanacağız. Tabii ki hayal kuruyorum. Burada yıllardır forma giydiğim, paylaştığım ağabeylerim var. Bugün Hakan ağabey (Balta) ile konuşuyordum. Beraber oynadık, bugün hocalığımızı yapıyor, Montella ile beraber. Konya halkı bildiğiniz gibi, bizi her zaman destekleyen bir şehir. Eminim bizi yalnız bırakmayacaklar. Orada güzel bir atmosfer olacak. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız."

"İNŞALLAH 100'E YAKLAŞACAĞIM"

Milli formayla 100 maça yaklaşan Hakan, "Milli Takım'da en çok forma giyen oyuncu olmak istiyor musun?" sorusunu, "İnşallah 100'e yaklaşacağım. Çok mutluyum. Tabii ki hedefim daha fazla maç yapmak, Rüştü ağabeyin rekorunu kırmak. Çünkü ben hayal kuran bir futbolcuyum. Ama en önemlisi sakatlıksız, belasız sezonu geçirmek. Nasipse olacak" şeklinde cevapladı.