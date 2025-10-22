29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, hangi şehirlerde ulaşım bedava olacak? 2025 Cumhuriyet Bayramı ulaşım ücreti gündemde!

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, hangi şehirlerde ulaşım bedava olacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2024 yılında Cumhuriyet’in 101. yılı kutlamaları kapsamında Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok büyükşehirde toplu taşıma araçları gün boyu ücretsiz hizmet vermişti.

29 EKİM 2025'TE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyet’in 102. yıl dönümüne sayılı günler kala “29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi olacak?” sorusu vatandaşların gündeminde yerini aldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram coşkusuna katılmak isteyen milyonlarca kişi, şehir içi ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor.

2025 yılı için henüz resmi kurumlar tarafından bir açıklama yapılmadı. Geçmiş yıllarda Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeler doğrultusunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde büyükşehirlerde toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet vermişti. Benzer bir kararın bu yıl da alınması bekleniyor.

Resmi duyurunun önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı kararıyla paylaşılması ve hangi şehirleri kapsayacağının netleşmesi öngörülüyor.

Geçtiğimiz yıl 29 Ekim 2024’te Cumhuriyet’in 101. yılı dolayısıyla metro, tramvay, otobüs, metrobüs, vapur ve banliyö hatları gün boyunca ücretsiz hizmet vermişti.

HANGİ ŞEHİRLERDE ULAŞIM BEDAVA OLACAK?

29 Ekim 2025’te ücretsiz ulaşım kararı alınması halinde, tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok büyükşehirde vatandaşlar toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

2024 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cumhuriyet’in 101. yılı kutlamaları kapsamında İstanbulkart sahiplerine tüm İBB’ye bağlı ulaşım araçlarını gün boyu ücretsiz hale getirmişti. Ayrıca Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen konserler ve kutlamalar da halka açık olarak gerçekleştirilmişti.

Ankara’da ise Başkentray hattı Sincan-Kayaş güzergâhında gün boyunca ücretsiz hizmet vermiş, vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine ücretsiz ulaşım sağlamıştı.

İzmir’de de İZBAN (Egeray) hattı Selçuk-Aliağa arasında ücretsiz olarak hizmet vermişti. Bu uygulamanın 2025 yılında da devam etmesi bekleniyor.

Henüz 2025 yılına ilişkin karar açıklanmadığı için uygulamanın kapsamı ve hangi şehirlerde geçerli olacağı netleşmedi.