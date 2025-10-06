6 Ekim'de otobüsler neden ücretsiz, kalan peş peşe ne demek? İETT'nin 6 Ekim'de ücretsiz olmasının sebebi araştırılıyor

İstanbullular, 6 Ekim sabahı toplu taşımada ücretsiz süpriziyle karşılaştı. Kent genelinde otobüs, metrobüs ve metro hatlarında ücret alınmadı

Vatandaşlar, "6 Ekim'de otobüsler neden ücretsiz?" sorularına cevap arıyor. Ayrıca ekranda görünen "Kalan peş peşe" ifadesi de merak konusu oldu.

6 EKİM'DE OTOBÜSLER NEDEN ÜCRETSİZ?

6 Ekim, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olarak her sene kutlanır. Bu yıl 99. yıldönümü nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımı ücretsiz yaptı.

İstanbul'un işgalden kurtuluşu nedeniyle 6 Ekim Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet veriyor. Bu nedenle 6 Ekim günü boyunca otobüs, metro ve metrobüs seferlerinden ücret alınmamaktadır.

KALAN PEŞ PEŞE NE DEMEK?

6 Ekim'de İstanbulkartlarını kullanan vatandaşlar, turnikelerde "Kalan peş peşe 3, "Kalan peş peşe 2" veya "Kalan peş peşe 1" gibi uyarlarla karşılaştı.

Bu ifadeler, gün içinde ücretsiz biniş haklarının sayısını göstermektedir. Yani vatandaşlar toplu taşımayı ücretsiz kullandıkça, kart ekranında kalan hak sayısı bu şekilde görülüyor.