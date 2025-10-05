Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
6 Ekim İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi 2025? İETT, metro, metrobüs ve Marmaray'ın ücret durumu merak ediliyor

6 Ekim İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi 2025? İETT, metro, metrobüs ve Marmaray'ın ücret durumu merak ediliyor

İstanbul'un Kurtuluşu bu sene de kutlanacak. 6 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek etkinliklerin dışında, vatandaşlar toplu taşımanın ücretlelerini araştırmaya başladı. "6 Ekim İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi 2025?" sorusu gündeme gelirken gözler İBB'ye çevrildi.

6 Ekim 2025 Pazartesi günü İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. yıl dönümü kutlanacak. İETT, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray kullanıcıları ulaşımın bedava olup olmadığını merak ediliyor. 

Geçe sene ulaşımda ücretsiz hizmet veren İBB'nin bu yılki kararı araştırılıyor.  İşte 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nda toplu taşıma tarifesi hakkında tüm detaylar..

6 EKİM İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2025?

6 Ekim 2025 Pazartesi günü İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olacağına dair henüz resmi açıklama gelmedi. Şu anda yarın toplu taşıma bedava değildir.

Geçtiğimiz sene İstanbul'un Kurtuluşu dolayısıyla toplu taşıma ücretsiz olmuştu. Bu sene içinde İBB'den duyuru gelmesi bekleniyor.

6 EKİM’DE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

6 Ekim'de Marmaray'ın ücretsiz olması beklenmiyor. Geçen sene Marmaray'ı işleten TCDD tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmamıştır. 

Buna göre yarın Marmaray vatandaşlara ücretli olarak hizmet vermeyi sürdürmesi bekleniyor.

YARIN İSTANBUL'DA METRO BEDAVA MI?

6 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da metronun ücretsiz olacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kısa süre içinde, yarın metronun bedava olacağına dair bir duyuru gelmesi bekleniyor.

