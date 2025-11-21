İstanbul’daki Heybeliada kıyılarında tespit edilen su altı bakır madeni, Aristoteles’in yazılarında bahsedilen ve antik dönemde “dalgıç bakırı” olarak bilinen sanatsal bir madenin gerçek olabileceğini ortaya koydu.

KORAY ERDOĞAN - Nadide bakırın keşfini anlatan Düzce Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Bilir, 2018’de gerçekleştirilen “Kuzeydoğu Marmara Su Altı Araştırmaları” çerçevesinde Çamlimanı Koyu’nda antik Yunan’ın geç klasik dönemine tarihlenen bir maden tespit edildiğini söyledi. Bilir’e göre bu keşif, Aristoteles’in anlattığıyla uyum gösteriyor.

Aristo’nun yazdıklarını teyit eden keşif! Apollon’un bakırı Heybeliada’dan mı?

Bilir, adadan çıkarılan bakırların Sikyon’a taşınıp Korinth’teki Apollon Tapınağı’nın heykellerinde kullanılmış olabileceğini ifade ediyor. Bilir, o dönemin dalgıçlarının ilkel solunum araçlarıyla su altı madenciliği yapabildiğini sözlerine ekliyor.

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası