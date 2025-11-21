Ay yıldızlılar, play-off yarı finalinde Mircea Lucescu’nun Romanya’sı ile ç sahada oynayacak. Romanya’yı elersek Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda Dünya Kupası bileti için ter dökeceğiz…

HABER MERKEZİ - FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nda yarı final kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirildi.

Kura çekimine, Avrupa elemelerinde gruplarında ikinci sırada yer alan 12 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen ve eleme gruplarında ilk ikiye gireme- yen dört ekip katıldı. Birinci torbada yer alan A Milli Takımımız, yarı finalde Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı dördüncü torbadaki Romanya ile eşleşti. Milliler, Romanya'yı elemesi hâlinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

MAÇLAR 26-31 MART'TA

A Milli Takımımız, Dünya Kupası yolunda dişine göre rakiplerle eşleşti.

Romanya elemelerde H Grubu'nu Avusturya ve Bosna Hersek'in ardından üçüncü sırada bitirdi. Slovakya; A Grubu'nda Almanya'nın ardından, Kosova da B Grubu'nda İsviçre'nin ardından ikinci oldu. Play-off maçları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. İlk torbada yer alan takımlar ev sahibi olacak. Play-off'larda yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak. ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella

MONTELLA'DAN KURA YORUMU: ÇOK İSTEKLİYİZ

A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, play-off kuralarını yorumladı. İtalyan hoca, "Gruplarda çok iyi oynadık ve iyi sonuçlar aldık. Şimdi bütün odağımız play-off’ta. Lucescu, İtalyan mantalitesine sahip ve Türkiye’de de uzun süre çalıştı. Çok istekliyiz, dikkatli olacağız. Hedefimiz Dünya Kupası’na gitmek" dedi.

Romanya Milli Takımı

ROMANYA: TANIDIK BİR RAKİP

Elemelerde grubunda üçüncü sırada yer alan Romanya, Uluslar Ligi’nden play-off’a kaldı. Türkiye’de Galatasaray ve Beşiktaş’ın yanı sıra A Millî Takımımızı çalıştıran Mircea Lucescu’nun takımı, 85,75 milyon avroluk kadro değeri ve aldığı sonuçlarla eski gücünün uzağında.

Rumenlerin en değerli oyuncusu, 12 milyon avro değeriyle Rayo Vallecano’da forma giyen sağ bek Andrej Ratu.

Slovakya Milli Takımı

SLOVAKYA: ALMANYA’YI 2-0 YENDİLER!

Slovakya, eleme grubunu Almanya’nın ardından ikinci sırada bitirdi. Slovaklar, grup maçlarının ilkinde Almanya’yı 2-0 yenerek dikkatleri çekmişti.

Fakat Kuzey İrlanda deplasmanında 2-0, Almanya deplasmanında ise 6-0 kaybettiler. Kadro değeri 138,78 milyon avro olarak gösterilen Slovakya’nın en pahalı oyuncusu, 30 milyon avro değeriyle Real Madrid’de oynayan stoper David Hancjko.

Kosova Milli Takımı

KOSOVA: YÜKSELİŞTE OLAN BİR TAKIM

Türkiye’nin play-off’taki muhtemel rakibi Kosova, elemelerde grubunu İsviçre’nin ardından ikinci sırada bitirdi. Kosova, çıktığı altı maçta üç galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Kadro değeri 131,38 milyon avro olarak gösterilen Kosova, yükselen değeriyle dikkat çekti. Takımın en pahalı oyuncusu, 25 milyon avro değeriyle Juventus’ta forma giyen Edon Zhegrova.

Play-off eşleşmeleri

İŞTE BÜTÜN EŞLEŞMELER

A YOLU

Yarı Finaller: İtalya – K. İrlanda, Galler – Bosna Hersek

Final: Galler – Bosna Hersek / İtalya – K. İrlanda

B YOLU

Yarı Finaller: Ukrayna – İsveç, Polonya – Arnavutluk

Final: Ukrayna – İsveç / Polonya – Arnavutluk

C YOLU

Yarı Finaller: Türkiye – Romanya, Slovakya – Kosova

Final: Slovakya – Kosova / Türkiye – Romanya

D YOLU

Yarı Finaller: Danimarka – K. Makedonya, Çekya – İrlanda

Final: Çekya – İrlanda / Danimarka – K. Makedonya

BATIKAN ALTAŞ

