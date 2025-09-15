Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Marmaray'a zam geldi mi, gelecek mi? İBB toplu taşıma zammında son durum

- Güncelleme:
Marmaray'a zam geldi mi, gelecek mi sorgulanıyor. İstanbul’da toplu ulaşım ücretlerine ilişkin yeni karar ise bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur, taksi ve okul servislerine yüzde 30 oranında zam uygulanmaya başladı.

Marmaray'a zam geldi mi, gelecek mi soruları gündemde yerini aldı. İstanbul'da toplu taşımaya gelen zamlar sonrası hangi ulaşım araçlarında fiyat artışı olacak sorgulanıyor.

Marmaray'a zam geldi mi, gelecek mi? İBB toplu taşıma zammında son durum - 1. Resim

MARMARAY'A ZAM GELDİ Mİ?

İstanbul’da alınan son toplu ulaşım zammı Marmaray’ı kapsamıyor. İBB Meclisi tarafından kabul edilen yüzde 30’luk artış, metro, metrobüs, otobüs, minibüs, vapur, taksi ve okul servislerinde uygulanmaya başlarken Marmaray mevcut tarifesiyle yolcu taşımaya devam ediyor.

Marmaray'a zam geldi mi, gelecek mi? İBB toplu taşıma zammında son durum - 2. Resim

MARMARAY'A ZAM GELECEK Mİ?

Mevcut düzenlemeye göre Marmaray’da herhangi bir fiyat artışı planlanmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı zam sadece kendi denetimindeki toplu ulaşım araçlarını kapsıyor. Marmaray ise TCDD’ye bağlı olduğu için bu düzenlemeden etkilenmedi.

Marmaray'a zam geldi mi, gelecek mi? İBB toplu taşıma zammında son durum - 3. Resim

TOPLU TAŞIMA ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

İBB Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda yüzde 30’luk zam 15 Eylül 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Vatandaşlar bugünden itibaren otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu taşıma araçlarını yeni tarifeler üzerinden kullanmaya başladı.

Marmaray'a zam geldi mi, gelecek mi? İBB toplu taşıma zammında son durum - 4. Resim

HANGİ TOPLU TAŞIMALARA ZAM GELDİ?

Yapılan zam otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur, minibüs, taksi ve okul servislerini kapsıyor. Elektronik tam bilet 35 lira olurken, Mavi Kart abonman ücreti 2 bin 748 liraya yükseldi.

Deniz ulaşımında Üsküdar-Eminönü hattı 44,33 lira, Kadıköy-Beşiktaş seferi 49,40 lira, Bostancı-Adalar hattı ise 130,22 lira oldu. Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 32,50 liraya, öğrenci tarifesi ise 21 liraya çıkarıldı. Toplu taşıma zammı U logolu metro ve Marmaray için geçerli değil.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

