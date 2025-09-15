İBB'nin kararı onları kapsamıyor! 'U' logolu metro ve Marmaray'a zam yok

Karar, AK Parti'nin 'hayır' oyuna karşılık CHP grubunun oylarıyla 'oy çokluğuyla' kabul edilirken, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den açıklama geldi.

"YENİ BİR GEREKÇE YOKKEN..."

Özdemir, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, bugüne kadar toplu ulaşım ücretleri belirlenirken asgari ücret, enflasyon oranı ve akaryakıt fiyatlarındaki değişimin esas alındığını ifade etti.

Normal şartlarda yılda bir kez zam yapıldığını aktaran Özdemir, "CHP'li İBB yönetimi bu teamülleri de çiğnemiş durumdadır. 15 Ocak'ta, 2025 yılı için geçerli olmak üzere zaten yüzde 35 oranında bir zam yapılmıştı. Şimdi aradan yalnızca 8 ay geçmişken ve yeni bir gerekçe yokken 15 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere toplu ulaşıma yüzde 30'luk yeni bir zam yapıldı" ifadesini kullandı.

U LOGOLU METRO VE MARMARAY'DA GEÇERLİ OLMAYACAK

Bu zamla 'tam elektronik bilet' ücretinin 27 liradan 35 liraya çıkarıldığına, 'Mavi Kart' aylık abonman ücretinin ise 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya yükseltildiğine dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti: