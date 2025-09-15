Yüzde 30 zam kararı sonrası taksiciler kuyruğa girdi! Araçlarda tarife düzeltmesi yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi eylül ayı toplantılarının 12 Eylül'de yapılan üçüncü oturumunda, toplu ulaşım ile taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılması kararı uygulanmaya başladı.

KISA MESAFE ÜCRETİ 175 TL

Yapılan son zamla taksimetre açılış ücreti 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücreti kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya, zaman tarifesi ücreti saatte 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücreti de 135 liradan 175 liraya yükseltildi.

TAKSİCİLER TARİFE GÜNCELLEMESİ İÇİN SIRADA

Taksi ücretlerine yüzde 30 zam yapılması sonrası taksiciler araçlarındaki cihazlar için istasyonlarda güncelleme işlemlerini yaptırmaya başladı. Güncelleme yaptırmak için bekleyen araçların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

EN SON ZAM 15 OCAK'TA YAPILMIŞTI

Bu yıl 15 Ocak'ta yapılan İBB UKOME toplantısında toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine yüzde 35 zam yapılmıştı.

İBB'nin 26 Haziran'daki UKOME toplantısında ek olarak teklif ettiği yüzde 21,29'luk zam teklifi ise toplantıda çoğunluğu oluşturan Bakanlık temsilcilerinin "hayır" oyuyla reddedilmişti.

Kentteki ulaşıma ilişkin zam kararlarının UKOME yerine İBB Meclisinde alınması için harekete geçilmişti.

Bu kapsamda, İBB Meclisi'nde bugün görüşülen ulaşıma yüzde 30'luk zam teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi.