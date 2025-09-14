AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti! Serhat Türkel'den açıklama geldi

Son dönemde CHP başta olmak üzere birçok partiden belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Başkanlarla ilgili iddialar peş peşe gelirken, bu isimlerden birisi de Samsun Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel oldu.

"HABERLER TAMAMEN ASILSIZ"

AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaların gündeme gelmesini eleştiren Türkel, yaptığı açıklamada "Zaman zaman çeşitli medya ve basın organlarında çıkan şahsımın AK Parti'ye geçeceği yönündeki haberler tamamen asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

"2007 yılında gençlik kollarında attığım ilk adımdan bugüne kadar, partimin her kademesinde onurla görev yaptım" diyen başkan Türkel, "Bugün ise hemşehrilerimin güveniyle, tüm yaşamımın geçtiği ilçemde 31 Mart yerel seçimlerinde 22 bin farkla belediye başkanı seçilme onurunu yaşadım. Buradan açıkça ifade ediyorum. Serhat Türkel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin öz evladıdır, partimiz bizim baba ocağımızdır" ifadelerini kullandı.