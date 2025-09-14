Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti! Serhat Türkel'den açıklama geldi

AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti! Serhat Türkel'den açıklama geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
AK Parti&#039;ye geçeceği iddia edilmişti! Serhat Türkel&#039;den açıklama geldi
AK Parti, Samsun, Atakum, Belediye Başkanı, CHP, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara cevap verdi. Başkan Türkel, "Haberler tamamen asılsız ve gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Son dönemde CHP başta olmak üzere birçok partiden belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Başkanlarla ilgili iddialar peş peşe gelirken, bu isimlerden birisi de Samsun Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel oldu.

"HABERLER TAMAMEN ASILSIZ"

AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaların gündeme gelmesini eleştiren Türkel, yaptığı açıklamada "Zaman zaman çeşitli medya ve basın organlarında çıkan şahsımın AK Parti'ye geçeceği yönündeki haberler tamamen asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

"2007 yılında gençlik kollarında attığım ilk adımdan bugüne kadar, partimin her kademesinde onurla görev yaptım" diyen başkan Türkel, "Bugün ise hemşehrilerimin güveniyle, tüm yaşamımın geçtiği ilçemde 31 Mart yerel seçimlerinde 22 bin farkla belediye başkanı seçilme onurunu yaşadım. Buradan açıkça ifade ediyorum. Serhat Türkel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin öz evladıdır, partimiz bizim baba ocağımızdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adana'da orman yangını! Ekipler olay yerindeİstanbul'da Türkiye-Almanya maçı nerede izlenir? Dev ekranların kurulacağı ilçeler belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'nin geleceğini etkileyecek çağrı! Bakan Kacır paylaştı - GündemTürkiye'nin geleceğini etkileyecek çağrı!SANCAR SİDA'dan tam isabet! Savunma sanayinde göğüs kabartan başarı - GündemSANCAR SİDA'dan tam isabet!Kapatılan Antalya Arkeoloji Müzesi yıkıldı! 100 bine yakın tarihi eser depolarda - GündemKapatılan arkeoloji müzesi yıkıldıNe evinde ne de ofisinde! Kılıçdaroğlu'nun şaşırtan 15 Eylül planı ortaya çıktı - GündemKılıçdaroğlu'ndan şaşırtan '15 Eylül' planıGürsel Tekin'den Özgür Özel'e sert sözler: Hakkımı hepsine haram ediyorum - GündemÖzgür Özel'in sözlerine sert cevap verdiKırmızı bültenle aranan 6 şüpheli Türkiye'ye getirildi! Bakan Yerlikaya: Bir bir geri getireceğiz, kaçamayacaksınız - Gündem"Bir bir geri getireceğiz, kaçamayacaksınız"
Sonraki Haber Yükleniyor...