Perakende ticarette idari para cezaları 2026’dan itibaren %25,49 artırıldı. Yeni tutarlar Resmî Gazete’de yayımlandı, karar 1 Ocak itibarıyla uygulanacak.

Perakende ticaret sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”un 18. maddesinde yer alan idari para cezaları, 2025 yılı yeniden değerleme oranı olan %25,49 oranında artırıldı.

Bu düzenleme ile birlikte, kanun kapsamındaki cezalar 2026 yılı itibarıyla yeni tutarlarla uygulanacak. Sektör temsilcileri ve esnaf bu artışla birlikte denetimlerde karşılaşabilecekleri ceza tutarlarını yeniden hesaplamak zorunda kalacak.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, daha önce kesilen para cezası tutarına artık %25,49 oranında ek mali yük eklenecek. Örneğin bu yıl 1.000 TL olarak belirlenen bir ceza, 1 Ocak 2026’dan itibaren 1.254 TL’nin üzerine çıkacak şekilde uygulanacak.

2026 yılında perakende cezaları artıyor!

