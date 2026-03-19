19 Mart 2026 Show TV yayın akışı ve Veliaht dizisinin yayın durumu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Perşembe akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümüne ilişkin değişiklik dikkat çekti. Yayın akışındaki farklılık sonrası dizinin yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Öte yandan son olarak 25. bölümün ekrana gelmesinin ardından dizinin final tarihi de netleşti.

19 Mart Perşembe günü Show TV yayın akışında Veliaht dizisi bayram haftası nedeniyle ekrana gelmediği görüldü. Dizinin yayın akışında yer almama nedeni ve yeni bölüm tarihi araştırılıyor.

VELİAHT BU AKŞAM VAR MI?

Show TV’nin 19 Mart 2026 tarihli yayın akışında Veliaht dizisinin yeni bölümü yer almıyor. Perşembe akşamlarının sevilen yapımları arasında yer alan Veliaht, normal yayın gününde ekrana gelmemesiyle birlikte sosyal medyada da gündem oldu. İzleyiciler dizinin bu hafta neden yayınlanmadığını ve yeni bölümün ne zaman ekrana geleceğini araştırmaya başladı.

VELİAHT NEDEN YOK?

Veliaht dizisinin bu hafta bayram haftası nedeniyle yayınlanmıyor. Ramazan Bayramı sürecinde birçok dizi gibi Veliaht da kısa süreli bir ara verdi. Televizyon kanalları bayram dönemlerinde genellikle özel yayın akışına geçerken, dizilerde de bir haftalık yayın araları sıkça görülüyor. Bu kapsamda Veliaht dizisi de bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelmedi. 19 Mart 2026 Show TV yayın akışına göre dizinin yayın saatinde Düğün Dernek filmi ekrana gelecek.

VELİAHT DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Veliaht dizisinin merakla beklenen 26. ve final bölümü, bayram tatilinin ardından 26 Mart 2026 Perşembe akşamı Show TV ekranlarında yayınlanacak. Bu bölümle birlikte ekran macerasına nokta koyacak olan yapım, tüm soruları cevaplayarak izleyicisine veda edecek. Kars’ta başlayan ve İstanbul’da son bulacak olan bu hikayenin düğümleri, bayram sonrası ekrana gelecek olan büyük finalde çözülecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Veliaht'ın yayınlanan 25. bölümünde Faroz'un gerçek veliaht olduğunu açıklaması hem Karslı hem de Kaptan ailelerinde tüm dengeleri alt üst etti. Zahide ve Zülfikar'ın oğlu Ömer olduğunu itiraf eden Faroz, intikam planlarını devreye sokarken Timur ve Reyhan bu baskı altında sade bir törenle hayatlarını birleştirme kararı aldı. Ancak düğün gecesi yaşanan trajik olaylar, mutluluklarına gölge düşürdü.

Bölümün en sarsıcı anı, Vezir’in Zaro Ağa’yı (Zülfikar Karslı) göğsünden bıçaklayarak öldürmesi oldu. Babalarını kaybeden Karslı Ailesi için Kars defteri bu büyük acıyla kapanırken, aile İstanbul’a dönme kararı aldı. Timur, babasının mirasını geri almak için Esenler’e doğru yola çıkarken, Vezir’in gerçek kimliğinin ortaya çıkması büyük final öncesi heyecanı zirveye taşıdı.

Sıkça Sorulan Sorular Veliaht dizisi final mi yapıyor, ne zaman bitecek? Dizi 26. bölümüyle final yapacak. Final bölümünün 26 Mart 2026 Perşembe akşamı yayınlanması planlanıyor.

