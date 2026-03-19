TRT 1’in sevilen dizisi final yaptı! Yapımcıdan açıklama gecikmedi
Geçtiğimiz yıl izleyiciyle buluşan Vefa Sultan dizisi, bu yıl Ramazan ayı boyunca TRT 1 ekranlarında her gün yayınlandı ve dün akşam final yaptı. Başrolünde İsmail Ege Şaşmaz’ın yer aldığı yapım, sosyal medyada paylaşılan mesajla izleyicilerine teşekkür etti.
Sevilen dizi Vefa Sultan, Ramazan ayı boyunca her gün TRT 1 ekranlarında yayınlandı ve dizinin final bölümü ekrana geldi.
SEYİRCİSİNE TEŞEKKÜR
Dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ikinci sezon boyunca izleyicilerin duygularına ortak olunduğu vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:
DİZİNİN KONUSU
Vefa Sultan, yeni sezonunda Muslihuddin Mustafa’nın Hac vazifesi sonrası pirlik yolculuğuna ve İstanbul’daki mürşitlik dönemine odaklanıyor. Şehre döndüğünde dergâhın duvarlarını aşan sorumluluklarla karşılaşan Vefa Sultan, büyüyen şehrin karmaşasında kaybolan ruhlara rehberlik ederek onları kendi hakikatlerine kavuşturuyor. İnsanın kendi nefsiyle verdiği büyük savaşı sarsıcı bir dille işleyen dizi, merhamet ve adalet arasındaki ince çizgide etkileyici bir manevi serüven sunuyor.