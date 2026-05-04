Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, sigara tüketiminin önüne geçilmesi için Türkiye'de de Japonya gibi kimlikle sigara satılması yönünde çalışmalarının olduğunu duyurdu. Birinci “Sigara Japonya’da en büyük sorunlardan biriydi. Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara. Bizim de planlarımızdan birisi bu” dedi.

Sağlık Bakanlığı sigara tüketime karşı aldığı koruyucu önlemleri artırmaya devam ederken sigara satışına yönelik yeni bir düzenlemenin sinyali verildi.

Erzurum’da düzenlenen MedAI 26 Tıpta Yapay Zeka Kongresi’nde önemli açıklamalar yapan Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Türkiye'de de Japonya gibi kimlikle sigara satılması yönünde çalışmalarının olduğunu açıkladı. Türkiye’de sigara içen bir kişinin sağlık maliyetinin ise 1028 dolar olduğunu söyleyen Şuayip Birinci, tütünde hane halkı harcamasının yılda 15 milyar lirayı bulduğunu belirtti.

Sigarada yeni dönem! ‘Kimlikli satış’ için ilk sinyal, Sağlık Bakanlığı hazırlıklara başladı

KİMLİKLİ DÖNEM İÇİN SİNYALİ VERDİ

Birinci, sigaraya sebepli yangın hasarının 4 milyar lira olduğunun belirlendiğini bildirdi. Birinci, sigara kaynaklı sağlık harcamasının ise 5 milyar dolar olduğunu vurguladı. Birinci, "Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara. Bizim de planlarımızdan birisi bu” dedi.

Sigarada yeni dönem! ‘Kimlikli satış’ için ilk sinyal, Sağlık Bakanlığı hazırlıklara başladı

12 YAŞ ALTINA DÜŞTÜ

Bakanlık olarak alarm seviyesinde bir tabloyla yüz yüze olduklarını ifade eden Birinci, 37 Avrupa ülkesinde yapılan ankette 15-16 yaşındaki öğrencilerin yüzde 55’inin sigaraya ulaştığını, ilk deneme yaşının ise 12 yaşın altına düştüğü bilgisini verdi.

HER YIL 7 MİLYON ÖLÜM

Her yıl 7 milyon kişinin tütün yüzünden öldüğünü, 1,6 milyon kişinin ise pasif etkilendikleri için hayatlarını kaybettiğini anlatan Birinci, dünyadaki kanser türlerinin yüzde 25’inin sigaranın sorumlu olduğunu belirtti. Türkiye'de her yüz çocuktan 44’ünün sigara dumanına maruz kaldığını söyleyen Birinci, Türkiye’nin Endonezya’dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu anlattı.

Sigarada yeni dönem! ‘Kimlikli satış’ için ilk sinyal, Sağlık Bakanlığı hazırlıklara başladı

“FİYATI EN UCUZ ÜLKELERDEN BİRİYİZ”

En ucuz sigaranın Türkiye’de satıldığını söyleyen Birinci, şöyle konuştu:

Sigara fiyatı konusunda en ucuz ülkelerden biriyiz. Dünyada 108’inci sıradayız. Gelişmiş ülkelerde yüzde 4, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10 zam yaptığınız zaman yüzde 7-8 civarında sigara kullanımı azalıyor. Yani en etkili şey aslında fiyat. Siz hangi politikayı belirlerseniz belirleyin fiyat artarsa sigara içen yüzde 2,1 azalıyor. Toplam tüketim miktarı da yaklaşık 3,8-4 oranında azalıyor.

Sigarada yeni dönem! ‘Kimlikli satış’ için ilk sinyal, Sağlık Bakanlığı hazırlıklara başladı

“PLANLARIMIZDAN BİRİSİ BU”

Elektronik sigaranın zararlarına dikkat çeken Birinci “Elektronik sigaranın satışının yasak olduğu ülkeler var. Normalde bizde de yasal değil ama bulundurmayı yasak hale getirmedik. Sigara Japonya’da en büyük sorunlardan biriydi. Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara. Bizim de planlarımızdan birisi bu” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası