Türkiye’de tütünle mücadele kapsamında hazırlanan kapsamlı yasa teklifinde sona yaklaşıldı. 41 maddeden oluşan düzenleme taslağı, hem sigara kullanım alanlarını ciddi şekilde daraltmayı hem de uzun vadede tütün ürünlerini tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen maddeler içeriyor. ''Açık alanlarda sigara yasaklandı mı? Kaç metrekare alanda sigara serbest?'' merak edilirken yasa teklifine dair bazı detaylar netleşmeye başladı.

Hazırlanan düzenleme taslağına göre, yeme ve içme hizmeti veren işletmelerin açık bölümleri de sigara kullanımına kapatılacak alanlar arasına dahil ediliyor.

AÇIK ALANLARDA SİGARA YASAKLANDI MI?

Hazırlanan 41 maddelik yasa teklifi taslağına göre açık alanlarda sigara kullanımına yönelik önemli kısıtlamalar getiriliyor. Düzenleme yeme ve içme hizmeti sunan işletmelerin açık bölümlerini de kapsıyor. Yani restoran, kafe ve benzeri işletmelerin açık alanlarında sigara kullanımı genel olarak yasaklanacak alanlar arasına dahil edilecek.

Kamu kurumları, eğitim alanları, sağlık tesisleri, çocuklara yönelik sosyal alanlar ve toplu etkinlik bölgeleri gibi birçok noktada tütün kullanımının tamamen yasaklanması planlanıyor.

Ayrıca araç içi kullanım da düzenleme kapsamına alınıyor. Taksi ve toplu taşıma araçları dahil olmak üzere sürücü koltuklarında sigara içilmesi yasaklanarak daha geniş bir denetim alanı oluşturulması amaçlanıyor.

KAÇ METREKARE ALANDA SİGARA SERBEST?

Yeni düzenleme kapsamında işletmelerin içinde sigara içilebilecek alanlar oldukça sınırlı tutuluyor. İşletmeler toplam kullanım alanının en fazla yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde özel bir bölüm ayırabilecek. Ayrılan alan aynı zamanda 20 metrekareyi aşamayacak şekilde sınırlandırılıyor.

Ayrıca bu bölümlerin dışarıdan görünmeyecek şekilde düzenlenmesi ve içinde servis yapılmaması şartı getiriliyor. Sigara içme alanlarına 18 yaş altı kişilerin girişine de izin verilmeyecek.

SİGARA SATIŞI YASAKLANACAK MI?

2040 yılı itibarıyla Türkiye’de tütün ürünlerinin üretimi, satışı ve kullanımının tamamen sona erdirilmesi öngörülüyor. 2040'tan sonra tütünle ilgili her türlü faaliyete ağır yaptırımlar uygulanması planlanırken, elektronik sigara ve benzeri yeni nesil ürünler de yasak kapsamına alınacak.

AÇIK ALANDA SİGARA İÇMENİN CEZASI VAR MI?

Düzenleme taslağında açık alanlardaki yasaklara uymayanlar için idari yaptırımlar da yer alıyor. Yasaklı alanlarda sigara içenlere 5.000 TL, kurallara uymayan işletmelere ise 50.000 TL'den başlayan idari para cezaları uygulanacak.

Düzenleme kapsamında tekrar eden ihlaller için kademeli bir ceza sistemi uygulanacak. Aynı fiilin bir yıl içinde yeniden işlenmesi halinde cezaların katlanarak artması, üçüncü ve dördüncü ihlallerde iş yerinin geçici olarak kapatılması, tekrarında ise işletme ruhsatının tamamen iptal edilmesi planlanıyor.

