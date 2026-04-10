Tütünle mücadelede kapsamlı bir dönüşüm öngören 41 maddelik yasa teklifi taslağında son aşamaya gelindi. Düzenlemeye göre yeme-içme hizmeti veren işletmelerin açık alanlarında da artık sigara kullanılmayacak. 2040 yılı itibarıyla Türkiye’de tütün ürünlerinin üretimi, satışı ve dağıtımı da tamamen yasaklanacak.

Sigara tiryakilerine kötü haber geldi. Tütün ürünlerinin kullanımı; kamu binaları, eğitim ve sağlık kurumları, çocuk alanları ve açık hava etkinlikleri başta olmak üzere birçok alanda büyük ölçüde yasaklanacak.

YEME-İÇME İŞLETMELERİNDE YASAKLANIYOR

Yeme-içme işletmelerinde tütün kullanımı genel olarak yasak olacak. Ancak işletmenin yüzde 10’unu geçmeyen, 20 metrekarelik, dışarıdan görünmeyen ve servis yapılmayan izole alanlarda sınırlı kullanım mümkün olacak. Bu alanlara 18 yaş altı alınmayacak. Otellerde ise yalnızca özel olarak ayrılmış odalarda tütün kullanımına izin verilecek. Ayrıca sürücü koltuklarında ve taksiler dahil tüm toplu taşıma araçlarında da sigara yasak olacak.

Tiryakilere kötü haber! İşte sigaranın tamamen yasaklanacağı tarih

CEZALAR 30 MİLYON TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Denetimlerin artırılması için en az iki kamu görevlisi ve bir kolluk personelinden oluşan “tütün denetim ekipleri” sahada doğrudan ceza kesme yetkisiyle görev alacak. Yasak alanlarda tütün kullananlara 5 bin lira, kurallara uymayan işletmelere ise 50 bin liradan başlayan idari para cezaları uygulanacak. Tütün ürünlerinin satış, reklam ve sunumuna yönelik ihlallerde cezalar 5 milyon liradan 25 milyon liraya kadar çıkarken, standartlara aykırı üretim yapan firmalara en az 30 milyon lira ceza kesilecek. Tekrarlanan ihlallerde kapatma ve ruhsat iptali gündeme gelecek.

GÖZLER 2040'TA

Taslak ayrıca, 2040 yılı itibarıyla tütün ürünlerinin satış ve tüketiminin tamamen sona erdirilmesini hedefleyerek, bu tarihten sonra üretim ve satış yapanlara milyonluk adli para cezaları, kullanıcıya ise yüksek tutarlı idari yaptırımlar öngörüyor. Taslakla birlikte ‘tütün ürünü’ tanımı da genişletiliyor. Elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin içeren tüm sistemler de açık şekilde yasak kapsamına dahil ediliyor. Böylece yeni nesil ürünlerin yaygınlaşmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Tiryakilere kötü haber! İşte sigaranın tamamen yasaklanacağı tarih

DIŞARIDAN GÖRÜNEMEYECEK

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre satış tarafında da çarpıcı düzenlemeler yer alıyor. Tütün ürünleri artık dışarıdan görünmeyecek şekilde kapalı dolaplarda satılacak, doğrudan erişim engellenecek. Ayrıca satış işlemleri elektronik sistemler üzerinden yapılacak ve yaş doğrulaması zorunlu hale getirilecek.

YETKİSİZ SATIŞ YAPANA RUHSAT İPTALİ

Satış kurallarını ihlal edenler için de ağır yaptırımlar öngörülüyor. Yetkisiz satış yapanlar veya kurallara aykırı ürün arz edenler yüksek tutarlı para cezalarıyla karşılaşırken, bazı ihlallerde satış belgelerinin iptali gündeme gelecek. Tekrarlanan ihlallerde cezalar katlanarak artacak. Aynı fiilin bir yıl içinde tekrar edilmesi halinde ceza bir kat, ikinci tekrarında iki kat artırılacak. Üçüncü ihlalde iş yerinin 10 gün, dördüncüde 15 gün kapatılması, beşinci tekrarında ise ruhsatın tamamen iptal edilmesi öngörülüyor.

