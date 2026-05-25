SOLOTÜRK İstanbul semalarında nefes kesecek! Dev gösteri 29 Mayıs'ta Yanikapı'da
Türk Hava Kuvvetleri’nin gözde gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul’un fethi kutlamaları kapsamında Yenikapı Meydanı’nda gökyüzünü şölene çevirecek. Dünyaca ünlü manevralarıyla dikkat çeken ekip, 29 Mayıs’ta İstanbullulara unutulmaz anlar yaşatacak.
- SOLOTÜRK pilotları, ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, yavaş uçuş ve kobra manevrası gibi patentli hareketlere sahip.
- SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir, gösterileri gerçekleştirecek.
Dünya havacılık tarihinde kendini ait patentli olan ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, yavaş uçuş ve kobra manevrası olan SOLOTÜRK'ün pilotları, dünyanın en iyi pilotları arasında yer alıyor. SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir, Yenikapı Meydanı’nda vatandaşları nefes kesici şovlarla buluşturmaya hazırlanıyor.
29 MAYIS'TA YENİKAPI'DA
SOLOTÜRK ekibi, 28 Mayıs'ta saat 16.30'da Yenikapı Meydanı'nda çevre tanıma uçuşu, saat 16.45'da Boğaz'da selamlama uçuşu, 29 Mayıs'ta günü saat 18.00'da ise Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu icra edecek.