Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya semalarında gerçekleştirdiği gösteri uçuşuyla binlerce vatandaşa unutulmaz anlar yaşattı. Gösteri, Konyaaltı Sahili ve Olbia Kent Meydanı’ndan yoğun katılımla takip edildi.

SOLOTÜRK Antalya semalarında! Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106’ncı yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen uçuşta, F-16’larla yapılan akrobasi manevraları büyük ilgi gördü. Gökyüzünde sergilenen hareketler, sahili dolduran vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

SOLOTÜRK Antalya semalarında! Etkinliği izlemek isteyen çok sayıda kişi saatler öncesinden Konyaaltı Sahili’ne gelerek yerlerini aldı. Vatandaşlar kamp sandalyeleri ve Türk bayraklarıyla hazırlık yaparken, gösteri alanında bayram coşkusu erken saatlerde hissedildi.

SOLOTÜRK Antalya semalarında! Gösteri boyunca vatandaşlar, SOLOTÜRK pilotlarının gerçekleştirdiği manevraları dikkatle takip etti. Birçok kişi o anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaşmak üzere görüntü aldı.

SOLOTÜRK Antalya semalarında! Gösteriyi izleyen çocuklar ise yaşadıkları heyecanı dile getirerek uçuşun kendileri için çok özel olduğunu ifade etti. Bazı çocuklar, gösterinin her yıl devam etmesini istediklerini ve uçakların geçişi sırasında büyük heyecan yaşadıklarını söyledi.

SOLOTÜRK Antalya semalarında! Alanda bulunan vatandaşlar da marşlara Türk bayraklarıyla eşlik ederek coşkuya ortak oldu. Katılımcılardan biri, yaşadığı duyguyu “Kulaklarım uğuldadı, pilotlarımıza ve onları yetiştirenlere teşekkür ediyorum. Çok büyük bir heyecan yaşadım, her yıl izlemeye geliyoruz” sözleriyle anlattı.

SOLOTÜRK Antalya semalarında! Bir başka vatandaş ise engelli çocuğuyla birlikte her yıl gösteriyi izlemek için özel olarak geldiklerini belirterek, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gösteri, Antalya’da 23 Nisan coşkusuna gökyüzünden eşlik eden en dikkat çekici etkinliklerden biri oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası