Boyları 40 metreyi bulan, oluşumu binlerce yıl süren, ‘peri bacaları’ olarak anılan Van Gölü'ndeki mikrobiyalitler için "Guinness Rekorlar Kitabı" süreci başlatıldı. Yapılan başvurucuda ön elemeden geçildi. Van kahvaltısının ardından Van Gölü'ndeki mikrobiyalitler de onaylanırsa ikinci unsur da listeye girmiş olacak.

GUINESS HAZIRLIĞI BAŞLADI Van kahvaltısının ardından Van Gölü’nde yer alan ‘su altı peribacaları' olarak adlandırılan dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinin de Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi için hazırlıklar başladı. Dışişleri Bakanlığı Van Temsilcisi Büyükelçi Emre Zeki Karagöl, resmi sürecin başladığını duyurdu.

BOYLARI 40 METREYİ AŞIYOR Daha önce ailesiyle tatil için geldiği kentte, gölün derinliklerinde boyları 40 metreyi bulan mikrobiyalitlerin varlığını öğrendikten sonra araştırma yapan Karagöl, bunları uluslararası alanda tanıtmak için çalışma başlattı.

ÖN ELEMEDEN GEÇTİ Oluşumu binlerce yıl süren mikrobiyalitleri Guinness Rekorlar Kitabı'na taşımak isteyen Karagöl, Dışişleri Bakanlığı Van Temsilciliği adına Guinness Türkiye Temsilciliği’ne başvurdu. Karagöl “Aralık ayının ikinci yarısında ilk başvuruyu temsilcilik olarak yaptık. Ön elemeden geçtik ve şu anda ikinci değerlendirme aşamasındayız. Yaklaşık 200-300 farklı başvurunun dünyanın çeşitli ülkelerinden gönderildiğini ve Guinness ekibinin bu başvuruları tek tek incelediğini öğrendim. Bilimsel kriterler çerçevesinde yapılan bu değerlendirmelerin 3-4 ay sürdüğü ifade edildi” dedi.

“İKİNCİ REKOR HEDEFİ" Karagül, sürece ilişkin şunları söyledi: Bana verilen bilgiye göre 3-4 aylık bir araştırma süreci olacak. Ondan sonra da bize ‘kitaba girmeye değer' veya ‘hayır' cevabını verecekler. Umarım kitaba gireceğiz. Eğer girebilirsek, Van'dan ikinci bir unsurun Rekorlar Kitabı'na dahil olmasından dolayı hep beraber mutlu olacağız. Biliyorsunuz, ilk unsur Van kahvaltısı idi. Başvurumun ve bütün girişimimin amacı; Van ve bölge kültürüne özgü bir unsurun dünya tarafından tanınması ve bilinmesidir.

MİKROBİYALİT NEDİR? Mikrobiyalitler, siyanobakteriler ve bazı alglerin sudaki kalsiyum karbonatı çökeltmesi ve tortuları yakalamasıyla oluşur. Mercan resiflerini andıran kayaç benzeri yapılara sahip olan Mikrobiyalitler, mavi-yeşil algler gibi mikroorganizmaların milyarlarca yıldır sürdürdüğü faaliyet sonucu, özellikle Van Gölü gibi özel habitatlarda 18 metreye ulaşabilir. Cansız gibi görünseler de canlı birer mikroorganizma konakçısıdırlar. Dünyadaki en eski hayat formlarının izlerini taşımaları ve sucul ekosistemdeki etkileri bakımından bilimsel açıdan büyük önem taşırlar.

