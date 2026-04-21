Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a elendikleri müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

"TEK KELİMEYLE REZİLLİK"

Karşılaşmanın ardından performanslarını eleştiren İsmail Yüksek, "Dramatik bir son, gerçekten böyle. Son dakikada penaltı, yediğimiz gol, sonra çizgiden çıkan top. Belki de atacağımız bir golle çıkabilirdik. Oraya bırakmamız daha büyük hata. Son 2 haftadır istediğimiz performansı veremiyorum. Tek kelimeyle rezillik. Futbolcular olarak camiadan, taraftardan özür diliyoruz. Son 2 haftada yaşananlar utanç verici. Yakışmıyor bu camiaya. Önemli hedeflerden birini bugün kaybettik. Önemli bir derbi var. Büyük takım, büyük futbolcuların bugünü unutup derbiye bakması, tam konsantre gitmesi lazım. Takım içinde konuşup daha ciddi hazırlanmamız gerekiyor. Kazanmamız gereken zor bir deplasman. Yapabileceğimiz şey bu artık." sözleriyle taraftardan özür diledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası