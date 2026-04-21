Fenerbahçe'de sinirler gerildi: Guendouzi ile Skriniar arasında tartışma
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a mağlup olarak turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de maç sonunda iki yıldız arasında tansiyon yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a 1-0 yenilerek kupaya veda eden Fenerbahçe'de maçın ardından gerilimli anlar yaşandı.
Sarı lacivertlilerde 120 dakikada sahada kalan oyunculardan kaptan Milan Skriniar ile Matteo Guendouzi arasında kısra süreli bir tartışma yaşandı.
Son düdüğün ardından soyunma odasının yolunu tutan sarı lacivertli iki oyuncu sözlü tartışma yaşadı. İki oyuncunun arasına giren Fred, tartışmayı yatıştırarak olayın büyümesini önledi.
