Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a mağlup olarak elendikleri mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, normal süresi 0-0 sona eren maçta uzatmalarda penaltıdan gelen golle sahadan 1-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

"KAFAMIZI KALDIRMALIYIZ"

Son 4 günde alınan sonuçlar hakkında konuşan Fred, "İçinde bulunduğumuz durum kolay değil. Takım içinde çok fazla tecrübeli oyuncu var. Kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Ligde puan kaybetmek ve bu maçta elenmek. İki maçta da oyunu biz kontrol ettik, pozisyonlar ürettik ama bitiricilik konusunda sorun yaşadık. Artık önümüzdeki maça odaklanmamız, en iyi şekilde hazırlanmamız ve iyi bir sonuç almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"DERBİYİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

Süper Lig'de lider Galatasaray'a konuk olacakları mücadeleye ilişkin konuşan Fred, "Ligde havlu atmadık. İşimiz zor. Derbiyi kazanmak istiyoruz. Zor olacağını biliyoruz ama tek düşüncemiz kazanmak olacak." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası