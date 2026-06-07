ABD yetkilileri, Avrupa genelinde yaşanan ve günlük yaşamın akışını tehdit eden kısa süreli GPS kesintilerinin arkasında Rus uydularının olduğunu belirledi.

Teksas Üniversitesi Radyonavigasyon Laboratuvarı ile İspanyol teknoloji şirketi GMV'nin araştırmasına göre, 2019'dan bu yana Avrupa'da kaydedilen 75 yaygın sinyal bozma vakasının en az üçü doğrudan Rus uydularıyla ilişkilendirildi.

GİZLİ AB SORUŞTURMASI

Avrupa Birliği'nin navigasyon ağlarını hedef alan parazit olayları hakkında resmi bir inceleme başlattığı, ancak sonuçları gizli tuttuğu kaydedilmişti.

Avrupa genelinde GPS sinyalleri karartılıyor: Bilim insanları Rus uydularını işaret etti

RUSYA KENDİ SİNYALİNİ BOZMUYOR

İzlanda'dan İtalya'ya kadar geniş bir alanda hissedilen ve 10 saniyeden kısa süren kesintiler; ABD, Çin ve AB'nin GPS ağlarını etkilerken Rusya'nın yerel navigasyon sistemine zarar vermedi.

TÜM KITA TEHDİT ALTINDA

New York Times'a konuşan uzmanlar, karadan yapılan sinyal bozma faaliyetlerinin menzilinin dar olduğunu, ancak uzay tabanlı bir sistemle tüm bir kıtanın saniyeler içinde felç edilebileceği uyarısında bulundu.

Geleneksel sinyal bozma yöntemleri, hedef frekansa güçlü ve gürültülü dalgalar göndererek fısıltıyla konuşan birinin sesini bastıran bağırtılara benzetiliyor. Ancak bu vakayı inceleyen navigasyon uzmanı Richard Bowden, Rus uydularından sızan sinyallerin sıradan bir gürültü olmadığını, "açıkça yapılandırılmış ve iyi tasarlanmış" bir yapıya sahip olduğuna vurgu yaptı. Rusya'nın bu operasyonu kasıtlı bir siber savaş yöntemi olarak mı kullandığı, yoksa teknik bir sızıntının mı yaşandığı henüz netleştirilemedi.

RUSYA’NIN NÜKLEER ERKEN UYARI UYDULARI DEVREDE

İnceleme altında bulunan ve parazite neden olduğu tespit edilen üç uydunun, Rus uzay programının en kritik halkası olan "EKS" ağına ait olduğu da kayda geçti. Rusya'nın füze fırlatmalarını ve nükleer patlamaları uzaydan anlık olarak takip eden tek "erken uyarı" uydu grubu olan EKS uydularının bu parazite yol açması tehdit olarak görülüyor.

"GPS TIPKI ELEKTRİK GİBİDİR, YOKLUĞUNU DÜŞÜNEMEYİZ"

Resilient Navigation and Timing Foundation Başkanı Dana Goward, GPS teknolojisinin sadece sivil harita uygulamalarında kullanılmadığını hatırlattı.

Sistemin elektrik şebekelerinin senkronizasyonundan baz istasyonlarının çalışmasına ve uçuş güvenlik uyarılarına kadar modern altyapının temelini oluşturduğuna dikkat çeken Goward, tehlikenin boyutuna işaret etti. ABD'nin eski Hava Kuvvetleri Uzay Komutanı General William Shelton ise tehlikeyi şöyle açıkladı:

"GPS tıpkı elektrik gibidir. Fişi prize takarsınız ve elektriğin gelmesini beklersiniz. GPS için de durum aynıdır."

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