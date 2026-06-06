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Bursa'nın Gürsu ilçesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, süratle gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya savrularak ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan aracın ancak kaldırımdaki beton saksılara çarparak durabildiği feci kazanın dehşet veren anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken; hastaneye kaldırılan talihsiz kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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