Bu hafta yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 121,2 yükselişle "İstanbul Portföy Onüçüncü Serbest (TL) Fon", en çok kaybettiren yüzde 52,38'lik düşüşle "A1 Capital Portföy Birinci Serbest Fon" oldu. Emeklilik fonları arasında ise en çok kazandıran yüzde 6,9'lık yükselişle "Agesa Hayat Ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu", en fazla kaybettiren ise yüzde 3,59 düşüşle "Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu" oldu. İşte fonların haftalık performansı...

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,26, BES fonları yüzde 0,78 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,86 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla değer kaybeden kategori yüzde 6,37 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 1,5 ile "Hisse Senedi"nde görülürken, tek değer kaybeden kategori yüzde 1,72 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI Yatırım Fonları 1,26 1758 236 Borsa Yatırım Fonları -6,37 5 25 Borçlanma Araçları Fonları 0,81 85 0 Fon Sepeti Fonları 0,65 71 20 Hisse Senedi Fonları 1,86 166 13 Karma ve Değişken Fonlar 1,82 158 9 Katılım Fonları 0,50 76 18 Kıymetli Maden Fonları -1,45 0 26 Para Piyasası Fonları 0,45 77 2 Serbest Fon 1,33 1125 148 HAFTALIK EMEKLİLİK FONLARI Emeklilik Fonları 0,78 345 53 Başlangıç Fonları 0,54 10 0 Borçlanma Araçları 1,18 43 0 Değişken 1,02 109 14 Devlet Katkısı 1,21 12 0 Endeks 1,16 4 0 Fon Sepeti Fonu 0,64 18 5 Hisse Senedi 1,50 38 3 Karma 0,95 10 1 Katılım 0,40 35 9 Kıymetli Madenler -1,72 0 20 OKS Katılım 0,38 24 0 OKS Standart 0,75 9 1 Para Piyasası 0,49 13 0 Standart 1,00 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,89 3 0

EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 121,2 yükselişle İstanbul Portföy Onüçüncü Serbest (TL) Fon oldu.

Agesa Hayat Ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 6,9'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) YATIRIM FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR İSTANBUL PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON 7,098049 121,20 PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,786967 84,65 İSTANBUL PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST FON 5,199364 84,21 MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON 2,932585 68,53 ONE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 6,45759 34,07 PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 5,635729 29,00 PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3,903481 28,57 QNB PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON 117,28125 27,24 PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,021618 22,66 DENİZ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,946609 21,71 EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,555487 6,90 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,017252 5,90 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,08525 5,34 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,149961 4,46 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,451975 4,39 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,080142 4,11 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,06985 4,00 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,016856 3,56 METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,032513 3,54 ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

EN FAZLA KAYBETTİREN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 52,38'lik düşüşle A1 Capital Portföy Birinci Serbest Fon oldu.

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 3,59 azalışla bu haftanın en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: