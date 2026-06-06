İhlas Haber Ajansı • Avcılar
Avcılar'da korkutan kaza! Ters dönen araçta sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı
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İstanbul Avcılar'da E-5 Karayolu üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak yan yola uçtu. Ters dönerek hurdaya dönen aracın içerisinde mahsur kalan ve çevredeki vatandaşların anında müdahalesiyle kurtarılan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken; kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu aracın yoldan çekilmesiyle normale döndü.
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