Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) normal başvuru sürecini kaçıran adaylar, geç başvuru sürecinin ayrıntılarını merak ediyor. Daha önce yayımlanan kılavuzda DGS geç başvuru günü ve ücreti paylaşılmıştı. Peki, DGS geç başvuruları ne zaman? 2026 DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

Dikey Geçiş Sınavı’nda başvuru süreci 15 Mayıs-2 Haziran 2026 tarihleri arasında alındı. Belirlenen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar, geç başvuru tarihi araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi yayımladığı kılavuzla DGS ( Dikey Geçiş Sınavı) geç başvuru tarihi duyurulmuştu. Geç başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek.

2026 DGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

DGS geç başvuruları ne zaman? 2026 DGS geç başvuru ücreti ve süreci

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ

ÖSYM'nin kılavuzda yer verdiği bilgiye göre DGS 2026 geç başvuruları 11 Haziran' da alınacak. 2026 DGS geç başvuru ücreti ise 2 bin 100 lira olarak belirlendi. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda; "Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecektir." açıklamasına yer verilmişti.



Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS), 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası