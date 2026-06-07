İran basını, ABD'nin atacağı adımlara bağlı olarak Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için 30 günlük bir takvim belirlenebileceğini öne sürdü.

İran müzakere heyetinden bir yetkili, ülkenin yarı resmi Fars haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD'nin atacağı adımlara bağlı olarak Hürmüz Boğazı'nın İran yönetimi altında yeniden açılması için 30 günlük bir takvim belirlenebileceğini söyledi.

İslamabad’da yürütülen dolaylı görüşmelerde yer alan İranlı meclis üyesi sundukları önerinin detaylarına dair şu bilgileri paylaştı:

"Bu öneriye göre Tahran, İran yönetimi altında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ancak ABD ve müttefiklerinin tüm tehditleri ortadan kaldırıldıktan 30 gün sonra mümkün olacağını açıklamalıdır."

Tahran'dan Hürmüz Boğazı için 30 günlük süre teklifi: Tek bir şart sunuldu

GEÇİŞ YAPAN GEMİLERDEN 2 MİLYON DOLARA VARAN ÜCRET ALINIYOR

Barış görüşmelerinin tıkanmasıyla Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiği dibe vururken, Tahran ve Umman stratejik su yolu üzerindeki egemenlik haklarını koruma konusundaki kararlılıklarını yineliyor.

Boğazdan sağlanan finansal gelirlere ilişkin açıklamalarda bulunan İran Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Muhsin Zengene, geçiş koridorunu kullanan gemilerden ciddi oranlarda kaynak sağlandığını itiraf etti.

Zengene, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan ticari gemilerden şu anda ortalama 1,5 milyon ila 2 milyon dolar arasında bir geçiş ücreti tahsil edildiğini açıkladı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın aktardığı detaylara göre bu ödemeler nakit para, kripto para ya da doğrudan ürün temini yoluyla tahsil ediliyor. Gemi sahiplerinin sağladığı ticari ürünlerin bedeli ise toplam geçiş ücretinden düşülüyor. Raporlarda, İran'ın bu tarifeyle Hürmüz Boğazı geçişlerinden yıllık en fazla 7,5 milyar dolar civarında bir gelir elde edebileceği öngörülüyor.

SIRADA "ÇEVRE VE SEYİR HİZMET ÜCRETİ" Mİ VAR?

Ayrıca İran Çevre Bakanlığı Başkanı Şina Ansari, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari filolardan "denizcilik ve çevre hizmet ücreti" alınmasına yönelik yeni bir kanun teklifinin masada olduğunu açıkladı.

Tasnim haber ajansına konuşan Ansari, planlanan yeni vergilendirme sistemine ilişkin şöyle konuştu:

"Tartışma sadece ücretlerin tahsil edilmesiyle ilgili değil; daha çok seyir rehberliği, arama-kurtarma operasyonları, gemilerin güvenliğinin sağlanması ve deniz çevresinin korunmasını içerebilecek hizmetlerin sunulmasıyla ilgilidir. Önerilen bu yeni ücretler, kısmen yoğun deniz trafiğinin bölgede yol açtığı çevresel hasarlar ve hassas deniz ekosistemlerine yönelik risklerle ilgili olacak."

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