24 yıl sonra gelen Dünya Kupası başarısının ardından konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hedeflerinin yalnızca turnuvalara katılmak olmadığını vurguladı. Genel kurulda ibra edilen Hacıosmanoğlu, İstanbul’da FIFA temsilciliği açılması için çalışmaların sürdüğünü açıklarken, FIFA desteğiyle Türkiye genelinde 100 yeni futbol sahası yapılacağının da müjdesini verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara’da 182 delegenin katılımıyla gerçekleştirildi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunun ibra edildiği genel kurulda, 24 yıl aradan sonra katılma hakkı kazanılan Dünya Kupası ve Türkiye'nin uluslararası futboldaki vizyonuna dair önemli mesajlar verildi.

YÖNETİM İBRA EDİLDİ

Ankara'da bir otelde düzenlenen genel kurulda, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemlerine ait faaliyetleri üyelerin oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim ve denetleme kurullarının faaliyetleri ibra edildi. Toplantı, 1 Haziran 2026 - 31 Mayıs 2027 dönemine ait yeni bütçenin de onaylanmasının ardından sona erdi.

Hacıosmanoğlu’ndan tarihi müjde! FIFA temsilciliği İstanbul’a geliyor

"HEDEFİMİZ KALICI VE GÜÇLÜ BİR ÜLKE OLMAK"

Sadece bir mali genel kurul gerçekleştirmediklerini, aynı zamanda Türk futbolunu Dünya Kupası sahnesine taşıyan yürüyüşün muhasebesini yaptıklarını belirten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, elde edilen başarının bir takıma değil, tüm ülkeye ait olduğunu vurguladı.

Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanan milli takımımız sahadaki mücadelesi, inancı ve karakteriyle milletimize büyük gururlar yaşatmıştır. Bu tarihi başarının mimarları olan başta Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve futbolcularımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak Dünya Kupası’na katılmak bizim için sonuç değil, yeni bir başlangıçtır. Hedefimiz yalnızca turnuvalarda yer almak değil, büyük organizasyonlarda kalıcı ve güçlü ülkelerden biri olmaktır."

Göreve geldikleri günden bu yana Milli Takım'ın FIFA Dünya Sıralaması'nda 27. sıradan 22. sıraya yükseldiğine dikkat çeken Hacıosmanoğlu, tarihte ilk kez UEFA Uluslar A Ligi’nde mücadele edilecek olmasının da bu büyük yükselişin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Hacıosmanoğlu’ndan tarihi müjde! FIFA temsilciliği İstanbul’a geliyor

İSTANBULA FIFA TEMSİLCİLİĞİ MÜJDESİ

Türk futbolunun uluslararası arenadaki temsiliyetinin güçlendiğinin altını çizen Hacıosmanoğlu, UEFA’nın Londra ve Brüksel’den sonra üçüncü temsilciliğini İstanbul’da açmasının bu vizyonun somut bir sonucu olduğunu hatırlattı. FIFA ile yürütülen temaslara da değinen Hacıosmanoğlu, projeleri şu sözlerle özetledi:

FIFA Temsilciliği Geliyor: "FIFA’nın da İstanbul temsilciliğinin açılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Değerli dostum Infantino’nun İstanbul ziyaretlerinde, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili makamlarla yer tahsisi konusunu görüştük. En kısa süre içerisinde FIFA temsilciliğinin de İstanbul’da açılışını gerçekleştireceğiz."

100 Yeni Futbol Sahası: "Gençlerimizin futbola erişimini artıracak FIFA projesi kapsamında da önemli adımlar attık. Görüşmeler neticesinde ilk etapta planlanan 60 sahanın sayısını 100’e çıkarmak yönünde FIFA Başkanı Infantino’dan destek sözü aldık. Bu durumlar yalnızca bugünün değil, geleceğin de yatırımlarıdır."

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