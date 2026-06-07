2026 FIFA Dünya Kupası öncesi taraftarları kızdıran su şişesi yasağı büyük tepki çekti. Siyasetçilerden gelen sert eleştiriler ve kamuoyu baskısının ardından FIFA geri adım attı; ancak yeni uygulamadaki detaylar tartışmaları sona erdirmedi.

2026 Dünya Kupası’nın başlamasına sadece günler kala, turnuva organizatörleri hem futbolcuları hem de stadyumları dolduracak taraftarları doğrudan etkileyecek lojistik kararlar üzerinde hâlâ net bir uzlaşıya varabilmiş değil. Son olarak FIFA, taraftarların stadyumlara su şişesi sokmasını yasaklama kararından vazgeçerek geri adım atmak zorunda kaldı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino

KURAL ÖNCE DEĞİŞTİ, TEPKİLER ÜZERİNE ESKİYE DÖNDÜ

Daha önce yapılan açıklamalarda, taraftarların stadyum içindeki alanlarda doldurabilmeleri için yanlarında boş ve şeffaf şişeler getirmelerine izin verileceği belirtilmişti. Ancak turnuva döneminde bunaltıcı sıcakların beklenmesine rağmen, Dünya Kupası organizatörleri hafta başında ani bir kararla kendi kurallarını değiştirdi.

Hafta başında yapılan kural değişikliği metninde "Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına; yeniden kullanılabilir su şişelerinin stadyuma sokulması yasaktır" ifadelerine yer verilmişti.

Bu karar, taraftar güvenliği ve sağlığı konusunda ciddi endişeleri beraberinde getirerek büyük bir tepki dalgasına yol açtı.

FIFA, taraftarların stadyumlara su şişesi sokmasını yasaklama kararından vazgeçti

NEW YORK BELEDİYE BAŞKANINDAN "SÜRECİ ZORLAŞTIRMAYIN" TEPKİSİ

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, karara kamuoyu önünde tepki göstererek FIFA'dan acil açıklama talep etti. The Athletic’e konuşan Mamdani, "Bu durumdan Perşembe sabahı haberim oldu ve oldukça endişe verici. Çünkü bahsettiğimiz sıcaklık sadece oyuncuları etkilemeyecek; seyirciler maç öncesi ve sonrasında da stadyumda olacakları için muhtemelen çok daha uzun süre bu sıcağa maruz kalacaklar. FIFA ile görüşerek bu kararın mantığını anlamaya çalışacağız. Stadyumdaki yüksek fiyatlar yüzünden kimsenin sudan kısmasını istemiyoruz. Hedef süreci zorlaştırmak değil, kolaylaştırmak olmalı" sözleriyle durumun ciddiyetini belirtti.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani

FIFA GERİ ADIM ATTI

Gelen yoğun baskıların ardından FIFA adeta "çark etti" ve taraftarların stadyuma yeniden şişe getirebileceğini açıkladı. Ancak yeni düzenlemeye dair bazı önemli detaylar var. Şişe serbestisi şimdilik yalnızca ABD ve Kanada'daki stadyumları kapsıyor; Meksika'da oynanacak maçlar için henüz bir onay gelmedi. Ayrıca son güncellemeye göre taraftarlar yine de boş şişe sokamayacak; bunun yerine turnuva yönetiminin belirlediği boyut sınırını aşmayan dolu bir şişeyle içeri girebilecekler.

FIFA Başkanı Gianni Infantino

"BU SADECE BİR PARA KAZANMA OYUNU"

FIFA, yasak kararının arkasında "oyuncuların ve seyircilerin yaralanma riskini önlemek" yattığını savunsa da bu açıklama kamuoyunda pek karşılık bulmadı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, LBC radyosuna yaptığı açıklamada FIFA’yı sert bir dille eleştirerek bu hamleyi bir "para tuzağı" olarak nitelendirdi:

"Bu kesinlikle yanlış bir karar. Bunun sadece daha fazla para kazanmakla ilgili olduğunu düşünmeden edemiyorum. Yani içeri plastik şişe sokmak yasak ama turnikeyi geçince içerideki kalabalığa su satabiliyorsunuz, öyle mi? Üstelik fahiş fiyatlara... Biletlerin kendisi zaten bir servet değerinde, bana göre fazlasıyla pahalı."

İngiltere Başbakanı Keir Starmer

Starmer, futbolseverlerin üzerindeki mali yüke dikkat çekerek FIFA'ya, "FIFA’yı bu konuyu yeniden gözden geçirmeye çağırıyorum. Taraftarları düşünün. Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından, her kesimden gelen futbol tutkunları oraya gidebilmek için zaten bir dünya masraf yapıyor. Onlara bir de içeride ek maliyetler yüklemeyin. FIFA'ya tavsiyem; kararınızı bir kez daha gözden geçirin" çağrısında bulundu.

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